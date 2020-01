Ils tracent un terroriste via son portable, mais cela ne se passe pas exactement comme prévu

Alors qu’une équipe des forces de sécurité européennes était sur la piste d’un éventuel complot terroriste en octobre, craignant une attaque pendant la période de Noël, le système de traçage installé dans le téléphone d’un suspect identifié et suivi s’est brusquement désactivé. La raison ? WhatsApp, l’outil de messagerie de Facebook, venait d’informer environ 1 400 utilisateurs – parmi lesquels le terroriste présumé – que leurs téléphones avaient été piratés par un « cyberacteur avancé ».

Une équipe de surveillance d’élite utilisait un logiciel espion de NSO Group, une société israélienne, pour suivre le suspect, selon un responsable de l’application de la loi qui supervise l’enquête. Un juge de ce pays d’Europe occidentale (non révélé) avait autorisé les enquêteurs à déployer tous les moyens disponibles pour accéder au téléphone du suspect, sur lequel l’équipe utilisait un contrat de son gouvernement avec la NSO. L’utilisation par le pays du logiciel espion de la NSO n’était pas connue de Facebook… Le message de WhatsApp du 29 octobre aux utilisateurs a averti des journalistes, des militants et des représentants gouvernementaux que leurs téléphones avaient été compromis, a déclaré Facebook. Mais le message a également eu pour conséquence involontaire de mettre en danger de multiples enquêtes de sécurité nationale en Europe de l’Ouest sur lesquelles Facebook n’avait pas été alerté – et sur lesquelles les agences gouvernementales ne peuvent pas se plaindre officiellement, étant donné leur nature secrète.

WhatsApp désactive le traceur et prévient les personnes suivies… dont le terroriste

La société NSO a fait l’objet de critiques pour avoir vendu ses produits à des organismes gouvernementaux au Moyen-Orient, au Mexique et en Inde, que Facebook et le groupe de recherche sur les droits de l’homme Citizen Lab, entre autres, auraient utilisés pour espionner les dissidents, les chefs religieux, les journalistes et les opposants politiques. Parmi les 1.400 utilisateurs de WhatsApp qui ont été notifiés en octobre, plus de 100 tombaient dans ces catégories, a déclaré Citizen Lab. Le groupe, qui est basé à la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l’Université de Toronto, a travaillé avec Facebook pour identifier ces personnes. Citizen Lab a publié des rapports pendant plusieurs années liant les logiciels espions d’ONS à des gouvernements ayant un passé de violations des droits de l’homme, et a déclaré que ce dossier devrait mettre ONS hors course pour les contrats gouvernementaux des agences occidentales, a déclaré Ronald Deibert, le directeur de Citizen Lab. « Ce que nous avons essayé de faire avec nos recherches, c’est de tirer la sonnette d’alarme… »

Le jour où WhatsApp a envoyé son alerte, le fonctionnaire qui supervise l’enquête sur le terrorisme en Europe de l’Ouest a indiqué qu’il était coincé dans la circulation en allant au travail quand un appel est arrivé d’Israël, le notifiant que WhatsApp informait les suspects que son équipe suivait que leurs téléphones avaient été piratés. La préoccupation la plus immédiate était une suspicion de menaces terroristes liés à l’État islamique et d’une attaque autour de Noël. Une fois qu’ils ont vu le téléphone du suspect recevoir l’alerte de WhatsApp, le téléphone s’est éteint, a déclaré le fonctionnaire. Les enquêteurs ont rapidement perdu l’accès aux messages du suspect.

Bien que ce suspect soit toujours sous surveillance traditionnelle, il se pourrait que dans d’autres pays d’Europe, plus de dix autres enquêtes aient compromises par l’alerte de WhatsApp.

Les entreprises de technologie ont subi des pressions croissantes aux États-Unis et en Europe pour donner aux forces de l’ordre une porte dérobée pour les messages cryptés. Mais elles sont également critiquées pour ne pas avoir fait assez pour protéger la vie privée de leurs utilisateurs et, dans certaines juridictions, elles ont l’obligation légale de divulguer les violations de la sécurité.

Un véritable casse-tête – et imbroglio juridique – qui semble pour le moment profiter à ceux dont les activités ne sont pas des plus licites.