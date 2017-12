CNN vient de publier un film de 7 minutes réalisé intégralement en vue immersive en HD 360° montrant la réalité du réchauffement climatique. Une expérience interactive envoûtante.

Si vous n’avez encore jamais pris le temps de regarder une vidéo immersive à 360° et d’interagir avec celle-ci, c’est peut-être le moment de réserver quelques minutes à celle-ci.

CNN a mis en place une expérience vidéo de navigation à 360 degrés, produite avec brio et quelque peu alarmante, qui permet de voir directement à quoi ressemble la fonte arctique au Groenland.

La vidéo emmène le spectateur au « Ground Zero » du changement climatique. Tout au long de la vidéo d’une durée de 7 minutes, vous pouvez regarder interactivement les lieux visités. La narration vocale et divers scientifiques présentés dans la vidéo expliquent ce qui est en train de se tramer dans l’Arctique, ce qui cause la fonte des glaces, et quelles sont les conséquences potentielles pour le monde.

Lancez la vidéo et explorez à 360° de faisant glisser votre souris (ou votre doigt si vous êtes sur smartphone, ou en le penchant et en le faisant pivoter) sur la vidéo pour en découvrir tous les moindres recoins et détails. La vue en hélicoptère est entre autres particulièrement saisissante, surtout si vous orientez la caméra verticalement vers le sol. Alors d’accord, certains diront que témoigner des dégâts du réchauffement climatique en utilisant des hélicoptères ne relève pas de la meilleure logique. La solution ? Des petits drones, bien sûr.

>> Regardez la vidéo CNN sur le réchauffement climatique