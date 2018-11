Indiegogo serre la vis sur le crowdfunding

Indiegogo, la boutique des rêves disparus

C’est sans doute la fin logique d’une époque. Pendant plusieurs années, des sites comme Indiegogo ont représenté une sorte d’alpha et d’oméga pour les jeunes entrepreneurs en mal de financement. Une solution pour construire une communauté, lever des financements et permettre à un rêve de voir le jour.

Mais ces dernières années, à la différence de Kickstarter par exemple, Indiegogo est un peu devenu un attrape gogos. Non pas que tous les projets y étaient faux. Mais disons que le système de modération des projets offrait certaines largesses. Ainsi, on peut penser au fameux rasoir laser, viré de Kickstarter qui avait trouvé refuge chez Indiegogo. Dans le cas de Fonkraft, c’est Indiegogo qui avait fait marche arrière, montrant une certaine maturité. Mais à chaque fois, c’est l’image de marque de la plateforme qui en pâtit auprès du grand public.

Une logique de pré-ventes à la place

C’est sans doute pour cela que la plateforme est en train de préparer un changement qui devrait s’annoncer majeur. L’idée ? Un système d’envoi garanti. Avec un petit badge, certaines campagnes offriraient une logique de « satisfait ou remboursé ». Si vous n’avez pas reçu l’objet promis, vous retrouvez votre argent.

Génial pour la confiance, on l’imagine. Mais il y a un problème dans cette logique. Les fonds sont en général nécessaires pour la production, l’organisation, les chaînes de montage etc… Or s’ils sont bloqués, on voit mal comment les entrepreneurs pourraient faire sur leurs fonds propres. C’est une logique inverse à celle en vigueur dans le crowdfunding. Pour des grands groupes, la différence serait minime. Pour les petits créateurs en revanche… Indiegogo lancera ses premiers tests avec le concept l’an prochain. On devrait alors y voir plus clair, notamment sur le rôle laissé aux start-ups et autres. Le cas échéant, d’autres sites de crowdfunding leur tendront les bras…

