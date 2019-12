Un influenceur tente de voler un nom de domaine et écope de 14 ans de prison ferme

Un influenceur âgé de 26 ans souhaitait tellement faire l’acquisition d’un nom de domaine précis qu’il a terminé en prison. Si l’histoire peut sembler invraisemblable, elle a bel et bien eu lieu aux États-Unis en 2017. Rossi Lorathio Adams vient d’être condamné à 14 ans de prison ferme.

Baptisé Polo sur les réseaux sociaux, l’influenceur disposerait d’un compte Instagram rassemblant plus de 1,5 million d’abonnés. Plusieurs de ses comptes concerneraient des contenus explicites et parfois sexuels.

doitforstate.com, le nom de domaine de la discorde

Celui-ci a absolument souhaité faire l’acquisition d’un nom de domaine bien précis. Sauf que doitforstate.com était déjà en possession d’un autre utilisateur. L’influenceur souhait disposer de celui-ci pour faire référence au hashtag très populaire #DoItForState, ce qui lui aurait permis de drainer, on peut le supposer, beaucoup de visites sur le site web. #DoItForState se traduit par « Fais-le pour ton pays », qui peut se comprendre comme un équivalent de l’expression « Fais le pour la gloire ».

Rossi Lorathio Adams a tenté d’acheter ce nom de domaine à Ethan Deyo, ce qu’il n’a pas réussi à faire même s’il a proposé 20 000 dollars à l’homme. Plutôt que de laisser tomber, il a fait le choix de passer à l’acte en allant intimider l’homme.

Il a donc demandé à son cousin, déjà condamné, de rendre visite à Ethan Deyo et de lui fait peur avec une arme. Ce dernier s’est donc présenté chez le propriétaire du nom de domaine, armé d’un pistolet et caché derrière une paire de lunettes de soleil et de collants. La menace d’intimidation n’a pas suffi au transfert du nom de domaine, puisque la victime a réussi à prendre possession de l’arme après que le cousin de Rossi Lorathio Adams lui ait tiré dans la jambe. Deyo lui a finalement tiré plusieurs balles dans la poitrine, mais les deux hommes ont survécu à l’événement.

L’influenceur avait plaidé coupable en 2017 et vient d’être condamné à 14 ans de prison pour tentative d’ingérence avec menace et violence.