InSight a enregistré le bruit du vent sur Mars… Vive le vent, vive le vent, vive le vent martien !

La mission InSight de la NASA, promet de belles découvertes sur Mars et par un heureux hasard, l’atterrisseur a enregistré un son plutôt inattendu : celui du vent sur Mars !



InSight nous permet d’écouter le bruit du vent sur Mars

Après pratiquement deux semaines de présence sur Mars, l’atterrisseur de la mission InSight poursuit ses phases de test et d’étalonnages concernant les différents instruments présents sur le Rover qui explorera la planète rouge. C’est précisément en effectuant des contrôles sur l’un des instruments ayant fait le plus parler de lui ces derniers mois, à savoir le sismomètre français SEIS, que la NASA a pu faire une découverte inédite qui fait évidemment le buzz chez tous les amateurs de conquête spatiale ou d’astronomie.

Depuis plusieurs jours, l’atterrisseur s’installe tranquillement sur Mars et après avoir déployé ses panneaux solaires, c’est au tour du sismomètre d’effectuer ses tests pour vérifier que la chute sur la planète rouge ne l’a pas endommagé. Après un contrôle, ce dernier a bien enregistré quelque chose via le capteur de pression, mais ce n’est pas un tremblement de Mars comme on pouvait l’imaginer pour un sismomètre, l’appareil a réussi à enregistrer les vibrations du vent, qu’il a ensuite été possible de reproduire sous un format sonore.

La NASA a en effet légèrement modifié les octaves pour rendre cette vibration audible et nous offre un son unique et impressionnant, si l’on rêve de mettre un pied sur Mars : le bruit du vent sur Mars. Dans le cas présent, une brise légère de 20km/h…

Pour être plus précis, Thomas Pike, de l’Imperial College à Londres et responsable de l’instrument explique : » Ce sont les quinze premières minutes de données d’un des sous-composants du sismomètre « , ajoutant : » C’est un peu comme un drapeau flottant dans le vent. Mais le son a vraiment l’air de venir d’un autre monde, ce qui est exactement le cas. Notre oreille n’est pas habituée à reconnaître ce son « .

Il précise également : » Inaltérées, ces vibrations sont à peine audibles, car elles ont été enregistrées à une fréquence de 50 hertz, à l’extrémité inférieure de ce que l’oreille humaine peut détecter « . C’est en effet le défi pour enregistrer des sons, car il n’y a pas d’atmosphère ou presque sur Mars (1% de l’atmosphère terrienne). La sonde InSight a réussi cet exploit… Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, nous pouvons écouter un bruit ambiant d’une autre planète.

Voici le bruit du vent sur Mars…