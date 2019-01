Insolite : il retrouve sa voiture volée grâce à son iPhone

Imaginez le cauchemar : vous conduisez tranquillement votre voiture, quand soudain un voleur agressif vous braque avec une arme et vous demande de sortir à la GTA. La plupart des gens réagiront comme Chase Richardson, l’homme victime de notre affaire, et accepteront de laisser leur véhicule au truand pour sauver leur vie.

Mais la suite de l’histoire n’est pas aussi commune que le début. En effet, l’américain, dépouillé, a finalement trouvé une solution ingénieuse pour retrouver son automobile : il s’est aperçu qu’il avait laissé son iPhone a l’intérieur et a utilisé la fonctionnalité de localisation installée nativement par Apple pour mettre le doigt sur l’emplacement exact de son Honda Accord.

Comment retrouver sa voiture avec un iPhone

Le récit ne précise pas s’il a pu filmer les exploits du malfaiteur, mais ce qui est sûr, c’est que cet incident, le conducteur s’en souviendra toute sa vie. En effet, après avoir géolocalisé la position de son smartphone, il a fait appel à la police pour arrêter son assaillant, Phillip Pickett, un jeune homme de 22 ans déjà condamné pour des faits en lien avec de la cocaïne et de la marijuana.

Et les autorités n’ont pas fait les choses à moitié, puisqu’elles ont arrêté le voleur en allant l’interpeller… En hélicoptère ! À Nashville, dans le Tennessee où s’est déroulée l’action, ce fait divers a ainsi fait les gros titres.

D’autres outils pour retrouver un objet perdu

Si jamais il vous arrive une mésaventure similaire, sachez qu’il y a des solutions plus rassurantes que de laisser votre téléphone mobile dans votre voiture à la suite d’un malheureux carjacking.

La première qui me vient à l’esprit consiste à utiliser un tracker spécialisé : si certains ne fonctionnent qu’avec du Bluetooth et une communauté, d’autres font appel à un GPS. Autrement, vous pouvez prendre le risque de ne pas sécuriser votre véhicule et de vous la faire voler au nez à la barbe d’une caméra, comme ce fût le cas d’une Model S il y a peu.

