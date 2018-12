Instagram a accidentellement déployé un nouveau design pour le fil d’actualité

Cela fait déjà un moment que l’on sait qu’Instagram envisage de faire une refonte de son fil d’actualité. En substance, à la place du défilement vertical, ce nouveau design utilise un défilement latéral similaire à celui des Stories.

Il y a trois mois, le site TechCrunch évoquait déjà ce test. Mais à l’époque, celui-ci se faisait en interne chez Instagram et ne concernait pas le fil d’actualité mais un autre onglet de l’application.

Jeudi soir, le nouveau design pour le fil d’actualité est arrivé sur un grand nombre d’utilisateurs d’Instagram. Et sur Twitter, beaucoup d’internautes étaient furieux à cause de celui-ci.

Au moment où j’écris, Instagram a déjà rétabli le défilement vertical des publications. En fait, d’après Adam Mosseri, le patron d’Instagram, cette mise à jour ne devait concerner qu’un petit nombre de testeurs. Mais celle-ci a été accidentellement déployée sur un nombre important d’utilisateurs de l’application.

Sorry about that, this was supposed to be a very small test but we went broader than we anticipated. 😬

— Adam Mosseri (@mosseri) December 27, 2018