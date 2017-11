Instagram, c’est maintenant 25 millions de comptes professionnels

D’après TechCrunch, Instagram compte désormais 25 millions d’entreprises qui utilisent l’équivalent des pages Facebook proposé sur le réseau social de partage de photos et de vidéos.

Les entreprises investissent Instagram. Si de nombreuses marques étaient déjà présentes sur le réseau social de partage de photos et de vidéos, celles-ci peuvent aujourd’hui ouvrir des comptes professionnels, afin d’accéder à plus de fonctionnalités et de se distinguer des profils Instagram ordinaires. Par exemple, ce type de compte pour les marques permet d’avoir plus de statistiques ou encore de placer un bouton d’appel à action sur le profil. Autrefois, Instagram proposait un même type de compte et les mêmes fonctionnalités pour les profils individuels et pour les marques.

Par ailleurs, aujourd’hui, Instagram compterait déjà plus de 25 millions de comptes d’entreprises, selon un article publié par TechCrunch. C’est une nette avancées par rapport aux 15 millions annoncés par Instagram au mois de juillet. Pour rappel, ce type de compte a été lancé il y a seulement près d’un an et demi, afin de proposer un équivalent de la page Facebook pour les entreprises.

Le réseau social compte actuellement 800 millions d’utilisateurs actifs par mois et 500 millions d’utilisateurs actifs journaliers, selon les dernières statistiques.

En termes de monétisation, Instagram adopte le même modèle économique que Facebook, c’est-à-dire la publicité ciblée. De ce fait, que de plus en plus d’entreprises ouvrent des comptes professionnels est un bon signal, car cela signifie que pour celles-ci, Instagram est important pour leur marketing. D’après des données du mois de septembre, Instagram a actuellement déjà plus de 2 millions d’annonceurs, soit deux fois plus qu’il y en avait au mois de mars 2017.