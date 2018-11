Instagram déploie l’option qui vous dira si vous passez trop de temps dessus

Au mois d’août, Facebook annonçait que lui-même et Instagram allaient disposer d’une nouvelle fonctionnalité axée sur le bien-être numérique. En effet, la maison mère du réseau social de photo indiquait que le futur tableau de bord allait mettre en lumière plusieurs données jugées importantes.

Quand les réseaux sociaux vous veulent du bien

De fait, cette option permet aux utilisateurs de connaître le temps passé sur la plateforme chaque jour, mais pas seulement. Les images de la nouvelle fonctionnalité s’attardent également sur le fait qu’il est également possible de mettre les notifications en pause pour une durée déterminée. Les utilisateurs pourront aussi être alertés dès lors qu’ils passent plus de temps sur le réseau social que ce qu’ils avaient préalablement déterminés.

Pour ceux qui disposent déjà du tableau de bord, celui-ci est disponible via la catégorie « Votre activité ».

Pour sa part, Facebook n’a pas encore commencé à déployer la fonctionnalité. Compte tenu du fait que les deux outils ont été annoncés en même temps, elle ne devait pas tarder à faire son arrivée.

Plus tôt dans l’année, de nombreuses entreprises de la tech ont annoncé qu’elle se tournait vers le bien-être numérique, un moyen pour elles de se montrer rassurantes… Tout en se rachetant une image. En effet, plusieurs créateurs de certaines fonctionnalités inhérentes aux réseaux sociaux regrettent leur invention et ses conséquences sur les utilisateurs. À l’origine de la mécanique « pull to refresh » (soit « tirer pour rafraîchir »), c’est Loren Brichter qui faisait état de ses impressions en 2017. Il indiquait alors : « J’ai deux enfants aujourd’hui, et je regrette constamment les moments où je ne leur prête pas attention parce que je suis absorbé par mon smartphone ».

Un état d’addiction duquel seuls les coupables eux-mêmes peuvent désormais nous sortir.

