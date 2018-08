Facebook et Instagram lancent de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à devenir moins accros

Avec les nouvelles fonctionnalités de Facebook et d’Instagram, vous pouvez maintenant limiter le temps que vous passez sur ces réseaux sociaux.

Il semblerait que le bien-être de leurs utilisateurs fassent désormais partie des principales préoccupations de Google, Apple et Facebook. Au mois de mai, Google a présenté une série de fonctionnalités pour Android P destinées à aider les utilisateurs à réduire leurs addictions à la technologie et aux applications. Apple a également profité de sa conférence WWDC pour présenter des fonctionnalités similaires, qui arriveront avec iOS 12.

Quant à la société de Mark Zuckerberg, elle lance aujourd’hui une série de fonctionnalités pour Facebook et Instagram, avec les mêmes objectifs. « Nous avons développé ces outils en nous appuyant sur la collaboration et l’inspiration d’experts et d’organisations leaders dans le domaine de la santé mentale, d’universitaires, de nos propres recherches approfondies et des commentaires de notre communauté », explique Facebook.

« Nous voulons que le temps que les gens passent sur Facebook et Instagram soit intentionnel, positif et inspirant. Notre espoir est que ces outils donnent aux gens plus de contrôle sur le temps qu’ils passent sur nos plates-formes et favorisent également les conversations entre parents et adolescents sur les habitudes en ligne qui leur conviennent. »

Ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles dans les paramètres des applications Instagram et Facebook. Elles permettent notamment de contrôler le temps passé sur ces réseaux sociaux, d’en limiter l’utilisation, mais également de mettre les notifications en sourdine.

Quand Facebook vous veut (peut-être) du bien

Avant ces tableaux de bord, Facebook a déjà lancé d’autres mises à jour de son application visant à améliorer le bien-être des utilisateurs.

Par exemple, sur le fil d’actualité, le réseau social priorise désormais les publications d’amis ainsi que les publications qui peuvent générer des interactions avec les proches, parce qu’une utilisation passive des réseaux sociaux serait mauvaise pour le bien-être.

De son côté, Instagram signale l’utilisateur lorsqu’il a vu toutes les publications des dernières 48 h sur le fil d’actualité (pour encourager à arrêter de scroller).