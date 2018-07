Instagram lance deux nouvelles fonctionnalités en lien avec le FOMO

Le réseau social racheté par Facebook lance deux nouvelles fonctionnalités qui s’articulent autour du FOMO (Fear Of Missing Out), la peur de manquer quelque chose. L’une, en test, porte sur les Stories tandis que l’autre est un message apparaissant désormais sur le feed.

Depuis quelques temps, Facebook et Instagram tentent de répondre à plusieurs critiques qui accusent les deux plateformes de créer des sentiments d’addiction. Plusieurs outils sont donc actuellement en test, afin de permettre à leurs utilisateurs de savoir combien de temps ils passent sur l’un des deux réseaux sociaux. Outre ce premier outil, la maison mère se penche sur deux nouveautés en lien avec un phénomène décuplé par les plateformes web : le FOMO, ou la peur de manquer quelque chose sur les réseaux sociaux.

La première concerne les Stories. Un des rédacteurs de The Verge a remarqué que la barre des Stories était désormais fixe, là où elle avait l’habitude de ne plus apparaître une fois que l’on scrollait sur son feed. Suite à la prise de contact avec Instagram, le réseau social a révélé que la fonctionnalité était seulement en test. De fait, l’on ne sait pas si la fonctionnalité sera déployée à grande échelle un jour.

« Vous êtes à jour », pour rassurer les angoissés du FOMO

La seconde nouveauté concerne un message qui n’existait pas avant. Déployé le 2 juillet, la plateforme indique que ce court texte permettra aux utilisateurs de ne pas parcourir leur fil s’ils ont préalablement consulté les photographies des deux derniers jours. Ainsi, la nouvelle fonctionnalité se résume en un texte : « You’re All Caught Up », que l’on peut traduire par « Vous êtes à jour ».

Concernant ce dernier point, Instagram indique : « Nous avons entendu qu’il pouvait être difficile de suivre vos publications. Avec ce message, vous comprendrez mieux votre fil d’actualités et vous saurez que vous n’avez pas manqué des photos ou vidéos récentes ».

Là où la deuxième fonctionnalité tend à rassurer les utilisateurs qu’ils ne ratent aucun contenu en allant, donc, dans le sens dans leur santé mentale, la première pose question. Dès lors que l’on suit beaucoup de comptes sur Instagram, les Stories sont très nombreuses, ce qui signifie que, d’un certain point de vue, toutes ne peuvent pas être vues. Les utilisateurs peuvent ainsi… rater quelque chose. Et pour ne rien rater, il faut passer plus de temps sur la plateforme.