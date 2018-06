Facebook développe une fonctionnalité contre l’addiction à Facebook

Facebook confirme le développement d’une fonctionnalité de son application qui permettra de savoir combien de temps on passe (perd) sur son réseau social. Baptisée « Your Time on Facebook » ou « Votre temps sur Facebook », la fonctionnalité a été repérée par une développeuse, puis confirmée par Facebook.

Ceci n’est pas une blague. Facebook voudrait que vous soyez moins accro à son réseau social. Depuis le début de l’année, Mark Zuckerberg et ses employés s’efforcent à faire en sorte que le temps que vous passez sur le réseau social soit de bons moments. Et après la mise à jour du fil d’actualité qui favorise les profils au détriment des pages (de marques et de médias), le réseau social s’attaque maintenant à votre addiction.

Cette semaine, quelqu’un a repéré, dans le code de l’application Facebook pour Android, des références à une fonctionnalité du réseau social qui permettrait de connaître précisément le temps qu’on passe sur cette application.

