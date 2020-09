Instagram : et si l’ajout de liens dans les publications devenait payant ?

C’est une information qui devrait faire beaucoup parler. Instagram serait en train d’envisager de faire payer des frais en échange de l’ajout de liens dans la légende d’une publication. Cela serait toutefois un plus par rapport à la situation actuelle où il est impossible de d’effectuer cette opération.

C’est à Mike Murphy, qui a pris pour habitude de dénicher des infos dans les brevets déposés par les géants de la Tech, que l’on doit cette nouvelle. Dans son article paru sur Protocol, il précise que cette piste ne date pas d’hier et remonte déjà à 2016. Concrètement, une fenêtre contextuelle ferait son apparition lorsqu’un utilisateur ajoute une URL dans une légende. Il lui serait alors demandé s’il souhaite payer 2 dollars afin de rendre son lien actif.

Un élément à prendre en compte pour les influenceurs

Comme toujours en pareil cas, il faut prendre ces informations avec des pincettes. Les géants de la Tech déposent en effet de nombreux brevets et bon nombre d’entre eux ne sont jamais utilisés. Cela aurait toutefois du sens en rajoutant une fonctionnalité sur la plateforme, tout en assurant des revenus nouveaux pour Instagram.

Si cette nouvelle option voyait le jour, elle intéresserait en premier lieu les influenceurs du réseau social. Pour l’heure, ceux qui ont la chance d’être vérifiés, peuvent déjà inclure des URL vers les stories. Beaucoup ont aussi pris pour habitude de rajouter des liens dans leurs bios. Il faudra aussi prévoir un petit budget supplémentaire si cette fonctionnalité passe en payant.

Un détail pour les très gros comptes mais un élément à prendre en compte pour les plus modestes. Nous vous parlions d’ailleurs récemment du phénomène des micro-influenceurs (entre 10 000 et 50 000 abonnés) et des nano-influenceurs (moins de 10 000 abonnés). Ces derniers sont plébiscités par les marques qui apprécient la relation de proximité qu’ils ont su créer avec leurs communautés.