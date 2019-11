Instagram : la fin du compteur de likes se précise

La France n’est pour l’heure pas concernée mais l’étau se resserre. Après le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, l’Irlande, le Brésil ou encore l’Italie, Instagram poursuit ses tests de dissimulation des likes. Et c’est cette fois la terre d’origine du réseau social qui rentre en action puisque les États-Unis sont concernés. Comme l’a indiqué Adam Mosseri son PDG, à partir de lundi, certains utilisateurs de la plateforme peuvent s’attendre à ce que leur compteur de likes disparaisse purement et simplement de la vue du public. Il précise toutefois que le nombre de comptes touchés restera limité.

WATCH: Instagram CEO Adam Mosseri announces that the platform will start hiding likes for US audiences starting next week. It's the latest step in Instagram’s quest to become the safest place on the internet. https://t.co/BGkMG57rdk #WIRED25 pic.twitter.com/WNTyAPVhaD

— WIRED (@WIRED) November 9, 2019