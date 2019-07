Voilà pourquoi Instagram a décidé de masquer les compteurs de likes et les vues

Fin de la chasse aux likes sur Instagram ?

Le groupe Instagram a officiellement annoncé la mise en place d’un test visant à supprimer les nombres de likes, ainsi que le compteur de vues (pour les vidéos), sous les publications. Un test qui est mené actuellement du côté de l’Australie, du Brésil, du Canada, de l’Irlande, de l’Italie, du Japon et de la Nouvelle-Zélande. La France n’est pas (encore ?) concernée.

Concrètement, comme tout bon réseau social qui se respecte, Instagram permet aux utilisateurs de liker et commenter les publications. Si le groupe s’était récemment attaqué aux problèmes posés par les commentaires et autres followers « fakes », il semble aujourd’hui préoccupé par les fameux « likes » laissés sous chaque publication, qui peuvent flatter certains ego, mais aussi décevoir amèrement certains utilisateurs, ne récoltant que peu de coeurs sous leurs clichés…

Idem du côté des compteurs de vue, puisque dans les pays cités plus haut, il ne sera plus possible (hormis pour l’utilisateur à l’origine du post) de connaitre le nombre de visionnages d’une vidéo. Un fonctionnement plus « transparent » donc, visant à remettre les utilisateurs sur un même pied d’égalité, et éviter cette course aux likes qui peut rapidement s’avérer assez néfaste.

Via Twitter, Instagram explique : « Nous voulons que vos amis se concentrent sur les photos et les vidéos que vous partagez, pas sur le nombre de likes qu’elles récoltent. Vous pouvez toujours voir vos propres likes en tapant sur la liste des personnes qui ont liké un de vos posts, mais vos amis ne pourront pas voir combien de likes votre publication a reçu. »

Pour certains utilisateurs, il s’agit là d’une hérésie, pour d’autres, il s’agit en revanche d’une excellente initiative, certains incitant même Instagram a masqué également le nombre de followers. Reste à savoir maintenant si Instagram fera machine arrière, ou s’il étendra cette mesure à d’autres pays dans les semaines à venir.