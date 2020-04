Instagram met à jour IGTV en mettant en avant les créateurs de contenu

En juin 2018, Instagram présentait son nouveau format vidéo : IGTV. Après avoir plagié les stories inventées par Snapchat, le réseau social appartenant au groupe Facebook a décidé de miser sur les vidéos plus longues. Un vidéo IGTV peut en effet durer de 15 secondes à 10 minutes pour un compte lambda, et jusqu’à 60 minutes pour un compte certifié.

Depuis son lancement, IGTV peine à trouver un public fidèle, et surtout un concept de vidéo qui correspond totalement à ce format hybride entre la story et la vidéo YouTube. Pourtant, Instagram croit en son projet et présente aujourd’hui une mise à jour IGTV vouée à promouvoir ses créateurs de contenu. Cette mise à jour est surtout déployée dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur.

En effet, Instagram explique que la page d’accueil IGTV a été totalement revue afin de mettre en avant les créateurs en fonction de ce que vous regardez habituellement. Désormais, un nouvel onglet Discover est disponible depuis l’application IGTV, vous y trouverez les contenus les plus populaires, mais également les plus pertinents.

Cet onglet pourrait véritablement apporter un peu à ce format qui jusqu’à présent nous présente uniquement les vidéos de personnes que l’on suit. Grâce à Discover des créateurs que vous ne suivez pas pourront être mis en avant.

Autre mise à jour importante, désormais les créateurs IGTV pourront partager 15 secondes de leurs vidéos en story plutôt qu’un arrêt sur image comme c’est le cas actuellement. De ce fait, les personnes ayant vu la story devraient être plus susceptibles de cliquer sur la vidéo.

Derrière toutes ces mises à jour, Instagram cherche à démocratiser son application IGTV sans passer par l’application principale Instagram. Le réseau social mise de plus en plus sur le format vidéo, mais remarque que ses utilisateurs en visionnent moins. Selon Instagram le problème vient d’un problème d’accessibilité au contenu, c’est pourquoi une telle mise à jour est déployée. IGTV sera-t-elle un jour le renouveau du format vidéo tel qu’on a l’habitude de voir aujourd’hui ?