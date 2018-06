Instagram : un milliard d’utilisateurs et la vidéo long format IGTV

Instagram annonce avoir franchi le cap du milliard d’utilisateurs et lance IGTV, un nouveau format de vidéos verticales longue durée.

Huit ans après sa création et six ans après son rachat par Facebook pour environ un milliard de dollars, Instagram vient rentrer dans le club très huppé des réseaux sociaux ayant franchi le cap du milliard d’utilisateurs actifs, un club dans lequel on trouve déjà Facebook, WhatsApp ou encore Messenger. Ce qui fait quatre entreprises qui appartiennent peu ou prou au groupe dirigé par Mark Zuckerberg. On peut dire ce que l’on veut, mais force est de reconnaitre que le monsieur ne manque pas d’un certain flair.

Pour célébrer ce milliard, Instagram donnait une petite sauterie entre amis, hier soir simultanément à San Francisco et à Londres avec quelques médias et influenceurs présents, pour annoncer également ce qui était pressenti depuis quelques semaines : le lancement d’un nouveau format pour les vidéos, un service nommé IGTV. Si vous êtes allergiques au format vertical pour les vidéos, passez votre chemin.

IGTV, un nouvel Instagram pour les vidéos longues et verticales

IGTV (ne pas confondre avec IDTGV) se présente sous la forme d’une nouvelle application ainsi que d’un espace au sein d’Instagram dédié intégralement à la vidéo verticale. Les utilisateurs pourront filmer et découvrir des vidéos plus longues, pouvant aller jusqu’à une heure. Selon Instagram, l’expérience est totalement inédite car IGTV a été conçue à partir de la façon dont les utilisateurs tiennent naturellement leur téléphone, de sorte que les vidéos soient plein écran et verticales. D’autre part, les contenus vidéo se lancent automatiquement à l’ouverture de l’application IGTV sans que l’on ait besoin de les chercher. Enfin, IGTV est fondé sur le réseau Instagram et les créateurs sont les chaînes. Les utilisateurs peuvent donc regarder les vidéos des personnalités qu’ils suivent déjà sur Instagram et en découvrir d’autres.

Taillé pour les célébrités et les créateurs

IGTV est disponible dans le monde entier à partir de maintenant pour iOS et Android. Pour célébrer ce lancement, certains des plus gros comptes et créateurs du monde entier ont déjà commencé à ajouter des vidéos à leurs chaînes. Côté français, des célébrités comme Gad Elmaleh, Jamel Debouzze, David Guetta, les joueurs de l’Equipe de France de foot ou encore la YouTubeuse Natoo ont déjà commencé à publier des vidéos sur ce nouvel espace.

A quoi ressemble IGTV ?

A ça. Pour le moment on trouve sur IGTV presque exclusivement des contenus « pro » publiés par des très gros comptes ou des marques, comme vous pouvez le constater dans cette petite vidéo de l’app réalisée au moment de la rédaction de cet article :