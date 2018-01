Instagram permet désormais aux profils professionnels de programmer leurs publications

Il sera désormais possible pour les entreprises et marques de programmer à l’avance leurs posts sur Instagram. Mais pas encore directement…

Instagram vient d’apporter une évolution importante à son API, qui permettra aux entreprises de programmer leurs posts. Il était déjà possible de le faire en passant par des moyens non-officiels mais aucune fonctionnalité n’était disponible dans Instagram.

Cependant la prise en charge officielle de la planification des publications ne concerne pas pour le moment celle des publicités, et n’est pas directement disponible dans Instagram puisque le support de cette nouvelle fonctionnalité est ajouté à l’API d’Instagram – ce qui signifie que les applications logicielles de médias sociaux comme Hootsuite, Sprout Social ou SocialFlow ont maintenant accès aux options, qu’elles peuvent ensuite ajouter à leurs propres produits. Selon Instagram, l’API est accessible à tous les partenaires marketing et partenaires d’Instagram de Facebook.

Mise à jour de l’API Instagram avec de nombreuses autres fonctionnalités

Cette mise à jour de l’API signifie que – pour le moment, au moins – la programmation des posts à l’avance est quelque chose dont seules les plus grandes entreprises pourront tirer parti, car de nombreuses petites entreprises n’utilisent pas nécessairement un logiciel tiers pour travailler avec Instagram.

Le changement a été introduit aujourd’hui dans le cadre d’une refonte plus importante de la plate-forme API d’Instagram qui comprenait également un plan visant à déprécier l’ancienne plate-forme API d’Instagram au cours des deux prochaines années, à compter du 31 juillet 2018. L’ancienne API est remplacée par la nouvelle API graphique d’Instagram, qui comprend également la capacité d’analyser les mesures et les aperçus sur la performance de l’entreprise sur Instagram, des commentaires modérés, également d’accéder aux mentions concernant l’entreprise et ajouter des réponses à ceux-ci.

Mais Instagram explique également que ces caractéristiques ne se limiteront pas aux entreprises à l’avenir, et que le support pour les profils non commerciaux est en cours d’élaboration pour une publication au début de 2019.