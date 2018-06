Instagram permet maintenant d’ajouter de la musique dans les stories

Instagram annonce une nouvelle fonctionnalité : la possibilité d’intégrer une bande-son dans les stories.

Instagram revendique plus de 400 millions de personnes utilisant les Stories au quotidien (même si on ne sait pas très bien si ce chiffre concerne uniquement les producteurs de stories ou l’ensemble de ceux qui les postent et qui les regardent).

Quoiqu’il en soit, ce format est devenu un must absolument incontournable, que ce soit pour les particuliers ou les marques, puisque comme l’explique Instagram, « les Stories sont devenues un immense territoire d’expression pour la communauté qui y partage son quotidien avec ses proches ».

Toute la musique que j’aime, elle vient dans les stories

Afin de renforcer son offre autour de ce phénomène, Instagram annonce une nouvelle fonctionnalité encourageant davantage de créativité et d’expression : la musique dans les Stories. Il est désormais possible d’ajouter une bande-son à sa photo ou sa video dans une Storie Instagram de cette façon.

Après avoir crée une photo ou vidéo, il est possible d’ajouter de la musique en appuyant sur le menu sticker et en sélectionnant le sticker de musique. Sur iOS, il est également possible de sélectionner une chanson avant de capturer votre photo ou vidéo en sélectionnant le format musique de votre appareil photo.

Il est possible de rechercher une chanson spécifique, parcourir par humeur, genre ou popularité. En faisant glisser le curseur en avant ou en arrière, il est possible de sélectionner l’extrait qui correspond le mieux à sa story.

Lorsque les abonnés découvrent la Story, la chanson sera diffusée automatiquement. Un sticker avec le titre de la chanson et le nom de l’artiste apparaîtra également.

Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui en France sur iOS. Elle sera prochainement lancée sur Android.