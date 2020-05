Instagram propose 3 nouvelles fonctionnalités contre les interactions indésirables

Instagram continue sa bataille contre le harcèlement en ligne et les autres formes d’interactions indésirables avec le lancement de trois nouvelles fonctionnalités qui doivent donner plus de contrôle aux utilisateurs dans la modération des commentaires sur leurs publications.

L’une de ces nouveautés permet de supprimer les commentaires indésirables en masse sur une publication. Comment ça marche ? L’utilisateur peut désormais sélectionner jusqu’à 25 commentaires, et supprimer ceux-ci en même temps. L’idée est de permettre une modération plus rapide (par rapport à la suppression un par un des commentaires indésirables). Cette nouveauté pourrait surtout être pratique pour les influenceurs dont les publications ont un nombre très élevé d’interactions sur Instagram.

Mais outre cela, il sera aussi possible de mettre en avant les commentaires positifs, en épinglant ceux-ci. « D’ici peu, les utilisateurs pourront également choisir d’épingler certains commentaires pour les faire apparaitre en priorité et cela dans le but d’apporter plus de visibilité aux retours positifs émanent des membres de la communauté », nous indique un communiqué.

Et enfin, Instagram permettra à un utilisateur de contrôler qui peut mentionner celui-ci dans les publications ou bien dans les commentaires. Trois options sont disponibles : tout le monde peut vous identifier, seulement les personnes que vous suivez peuvent vous identifier, ou personne ne peut vous identifier.

Lutter contre les interactions indésirables, une priorité pour Instagram

Permettre aux utilisateurs de mieux modérer les publications, ou décourager certains comportements toxiques a toujours été une priorité pour Instagram. Par exemple, en décembre 2019, la plateforme a lancé une fonctionnalité qui analyse le contenu d’un commentaire que l’utilisateur est en train de rédiger, et avertit celui-ci (avant la publication) si ce commentaire est susceptible d’être offensant.

Et au mois d’octobre, le réseau social a lancé une fonctionnalité « restreindre » qui permet de cacher les commentaires des personnes malveillantes, sans réellement bloquer ceux-ci.