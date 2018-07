Instagram vous permet désormais de savoir si vos amis sont en ligne

Une nouvelle fonctionnalité Instagram permet aux utilisateurs de savoir si leurs amis sont en ligne ou non. FOMO, quand tu nous tiens…

Dans un billet partagé sur son blog le 19 juillet, Instagram a indiqué qu’il lançait une nouvelle fonctionnalité portant sur le statut des utilisateurs. Au mois de janvier, le réseau social avait déjà dévoilé un outil relativement similaire, en ce qu’il permettait aux utilisateurs de savoir quand leurs amis étaient en ligne pour la dernière fois. De fait, le précédent message affichait « En ligne il y a … minutes ». La fonctionnalité était alors accessible par le biais des messages personnels.

Comme au mois de janvier, la dernière nouveauté de la plateforme sociale est accessible via les messages privés. Néanmoins, le fait que l’utilisateur soit en ligne ne s’affichera pas dans un simple texte, mais à l’aide d’une simple pastille de couleur verte accolée aux photos de profils respectives de vos amis. Dans son billet, Instagram précise qu’il est seulement possible de voir le statut de connexion des « amis qui vous suivent » ou des « personnes à qui vous avez parlé dans Direct ». Un point qui dénote du fait que le réseau social ne souhaite pas vous faire parler avec de nouvelles personnes, mais plutôt échanger plus longuement avec celles que vous connaissez. Bien que la fonctionnalité soit activée par défaut, il est possible de modifier ce réglage dans les paramètres pour que votre statut ne soit plus visible par les autres utilisateurs.

Être ou ne pas être…en ligne

Si la fonctionnalité ne semble pas être d’un grand changement, elle marque tout de même une prise de posiitoon d’Instagram en faveur des systèmes déjà en place sur Facebook et Messenger. L’entreprise le précise dans son message, « parler à des amis (…) que vous aimez est plus amusant lorsque vous savez qu’ils sont là pour le voir ». Avec cette nouvelle fonctionnalité, Instagram fait le choix de rejoindre les deux autres plateformes au profit de l’instantanéité et du FOMO… qui font rester les gens sur la plateforme plus longtemps. Un paradoxe lorsque l’on sait que la maison mère du réseau social tente de rassurer les utilisateurs à coup d’outils en faveur du bien-être.