Instagram se dote d’une fonctionnalité pour envoyer des messages vocaux

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Instagram. Le réseau social de partage de photos et de vidéos vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité qui permet d’envoyer des messages vocaux.

« À partir d’aujourd’hui, vous pouvez envoyer des messages vocaux sur Direct. Parlez comme vous voulez, en chuchotant ce que vous faites ou en criant un compliment », lit-on sur un tweet publié par Instagram.

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO

— Instagram (@instagram) December 10, 2018