Instagram se rapproche (encore) d’une fonctionnalité de Snapchat

Instagram veut franchir un nouveau pas dans le monde de l’éphémère. Après les stories, et les photos et vidéos visibles qu’une seule fois dans les DM, le réseau social pourrait se mettre aux discussions éphémères, qui se suppriment après que l’on ait quitté la page. Une fonctionnalité identique à celle de Snapchat, qui vient d’être aperçue par la célèbre chercheuse Jane Manchun Wong, de plus en plus spécialisée dans les applications du groupe Facebook.

C’est dans le code directement qu’elle est arrivée à trouver la fonctionnalité cachée d’Instagram. Dans un tweet, la femme a fait une démonstration, en inscrivant des messages, puis en quittant la discussion. Il suffisait de revenir dessus pour s’apercevoir que les messages n’étaient bel et bien plus visibles, sans aucun moyen pour que les utilisateurs puissent remettre la main sur ces messages.

Instagram is working on “🙊 mode” where messages disappear

It seems to be in an early barebone version but I tried my best to demonstrate how it might work pic.twitter.com/ZrUZZj0TWo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2020