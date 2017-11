Instagram teste de nouveaux boutons, dont un pour les « Regram »

Enfin, un bouton Regram pour Instagram ? Selon The Next Web, il s’agit de l’une des fonctionnalités qui sont actuellement testées par le réseau social de partage de photos et de vidéos.

Facebook semble énormément miser sur Instagram, l’application de partage de photos et de vidéos qu’il a rachetée pour 1 milliard de dollars en 2012. Actuellement, le réseau social dépasse les 800 millions d’utilisateurs actifs par mois et grâce à certaines fonctionnalités, comme les Stories, elle permet à Facebook de concurrencer Snapchat.

Aujourd’hui, on apprend de notre confrère The Next Web qu’Instagram teste de nouvelles fonctionnalités avec un nombre très limité d’utilisateurs. Certaines de celles-ci, comme la possibilité de suivre des hashtags, ont déjà été évoquées tandis que d’autres, comme le bouton « Regram », sont toutes nouvelles. Bien entendu, comme il ne s’agit que de tests, certaines ne seront peut-être jamais déployées sur tous les comptes. Tandis que d’autres le seront probablement.

Comme de nombreux utilisateurs d’Instagram, mon souhait est que le réseau social décide au moins de déployer le bouton Regram. Jusqu’à présent, Instagram ne propose pas d’équivalent du retweet de Twitter ou du partager de Facebook, bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité très demandée.

Pour relayer quelque chose, les utilisateurs doivent jusqu’à maintenant reuploader les photos des autres, ou alors utiliser une application tierce.

Parmi les autres tests repérés par The Next Web, il y a également une fonctionnalité pour trouver des GIFs animés à ajouter aux Stories, ainsi qu’un bouton pour archiver les Stories. Comme celles-ci disparaissent après 24 heures, le bouton permettrait de les conserver dans un répertoire privé.

Sinon, Instagram testerait également une fonctionnalité permettant de limiter l’audience de certaines publications aux amis proches. Baptisée « Closest Friends List », celle-ci fonctionne de la même manière que les listes d’amis sur Facebook.