Instagram : un bouton permet de suivre les hashtags

Il est possible que les utilisateurs d’Instagram soient bientôt en mesure de suivre des hashtags, et plus seulement des personnes. Si pour le moment, rien n’a été annoncé, des utilisateurs du réseau social de partage d’images ont remarqué l’apparition d’un bouton « Follow » sur les pages des hashtags dans l’application.

Ok this is new. What does this do @SimonSocialMM @BizPaul @NatalieTFG any ideas? I've followed 2 but can't find what that means!! pic.twitter.com/LlCBk4Wmfv

— Pippa Akram (@Social_Pip) November 9, 2017