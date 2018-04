Instagram autorisera les utilisateurs à récupérer leurs données personnelles

En réponse à la RGPD, le réseau social Instagram annonce un outil qui permettra aux utilisateurs de télécharger leurs données personnelles.

Si Facebook propose une fonctionnalité similaire depuis 2010, Instagram a indiqué qu’il se mettrait lui aussi au pas. De fait, un porte-parole d’Instagram a annoncé à TechCrunch : « Nous construisons un nouvel outil de portabilité des données. Vous pourrez bientôt télécharger une copie de ce que vous avez partagé sur Instagram, y compris vos photos, vidéos et messages ».

Pour ce qui est de Facebook, la plateforme a lancé cet outil seulement six ans après sa création, tandis qu’Instagram a finalement attendu presque huit ans et plus de 800 millions d’utilisateurs.

Une réponse à la portabilité des données personnelles

Il est prévu que cet outil soit lancé le 25 mai 2018, date à laquelle la Réglementation générale sur la protection des données (RGPD) entrera en vigueur en Europe. Concernant la portabilité des données, l’article 20.1 indique : « Les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant qu’elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et ont le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle ». De fait, ce nouvel outil permettra au réseau social de répondre directement à la problématique de la portabilité des données.

Néanmoins, TechCrunch a indiqué ne pas avoir plus de précisions sur les données concernées. S’il est certainement possible d’obtenir une copie des photos, des vidéos et de messages, l’outil permettra-t-il également d’exporter les followers, les Like, les commentaires et les légendes de photographies ? De plus, Instagram n’a pas précisé si les données concernées allaient être compressées ou non. Cependant, le réseau social a indiqué : « Nous partagerons plus de détails très bientôt lorsque nous lancerons l’outil. Mais à un niveau élevé, il vous permet de télécharger et d’exporter ce que vous avez partagé sur Instagram ».

Ainsi, ce nouvel outil pourrait rendre des applications d’exportation tierces obsolètes. Compte tenu du fait que beaucoup d’entre elles permettent à leur détenteur -peu scrupuleux- d’accéder à vos données personnelles, cela pourrait être un très bon point.