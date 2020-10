Instagram : vers un contrôle plus strict des publicités par les influenceurs ?

Sur Instagram, la principale source de revenus des influenceurs est le marketing. Ceux-ci sont en effet beaucoup sollicités par les marques afin de faire apparaître leurs produits dans des publications. Mais parfois, cela n’est pas toujours indiqué aux utilisateurs qu’il s’agit de publicités.

Cela pourrait néanmoins changer. Au Royaume-Uni, la Competition and Markets Authority a enquêté sur les publicités dissimulées par les influenceurs sur Instagram et s’est dite préoccupée. Et en réponse à cela, Instagram a décidé de proposer de nouvelles mesures contre ce phénomène.

D’après The Guardian, Instagram va afficher un message demandant à l’influenceur s’il a été rémunéré pour faire la promotion d’un produit, avant d’envoyer une publication. Et deuxièmement, le réseau social va aussi développer un algorithme qui sera en mesure de détecter les publicités dissimulées.

Au Royaume-Uni, la loi exige que les internautes soient informés lorsqu’une publication cache une publicité. Et ces engagements d’Instagram concerneront les utilisateurs du réseau social dans le pays, ainsi que les publications qui ciblent les Britanniques. D’autre part, Instagram devra également rendre compte du progrès réalisé auprès de la CMA.

Des fonctionnalités pour encourager les influenceurs à être transparents

« Pendant trop longtemps, les principales plateformes ont évité d’assumer la responsabilité de la publicité cachée sur leur site », a déclaré Andrea Coscelli, directeur général de la CMA. « Cet engagement à lutter contre les publicités cachées et à réformer la façon dont les gens publient sur Instagram – ce qui rend difficile pour les utilisateurs d’ignorer la loi – est un pas en avant bienvenu. Ces changements signifient que les entreprises n’auront aucune excuse pour ignorer la manière dont leurs marques sont annoncées, ce qui rendra la vie beaucoup plus difficile pour ceux qui ne sont pas francs et honnêtes avec leurs abonnés. »

De son côté, Facebook se dit ravi de collaborer avec le régulateur du Royaume-Uni. Un représentant de l’entreprise a également évoqué des « efforts continus pour aider les gens à être transparents quand ils sont payés pour publier du contenu sur Instagram. »

Les réseaux sociaux Facebook et Instagram proposent déjà la fonctionnalité « contenu de marque » qui permet aux influenceurs de déclarer quelle est l’entreprise qui rémunère une publication. Cette fonctionnalité permet également à l’annonceur de contrôler les performances d’une publication.