Instagram veut son procédé de double authentification pour contrer les piratages de cartes SIM

Pour contrer une faille de sécurité, Instagram prend des mesures drastiques et s’inspire des techniques de Google Authenticator.

Le réseau social Instagram réfléchit à sa propre solution de sécurité pour contrer les piratages de cartes SIM et le vol de données personnelles.

Pour voler les données personnelles de leurs victimes, les pirates informatiques disposent d’un arsenal très varié de techniques. L’une d’entre elles consiste à voler votre numéro de téléphone pour le réutiliser avec une nouvelle carte SIM.

SIM Hack

Cette technique permet aux hackers malveillants de se servir de votre numéro de téléphone pour changer vos mots de passe et accéder à tous vos comptes. C’est de cette manière que beaucoup d’utilisateurs d’Instagram se sont fait pirater leur compte. En effet, les comptes du réseau social Instagram sont particulièrement vulnérables à cette faille de sécurité puisque l’application fournit un système de double authentification via SMS.

Une comptabilité avec Google Authentificator

Le réseau social s’est donc emparé de ce problème de sécurité et s’est confié à un journaliste de TechCrunch en affirmant travailler sur une solution compatible avec les technologies Google Authenticator et Duo. Le procédé consiste à entrer un code d’authentification, généré de façon procédurale et ne pouvant être répliqué, à chaque connexion.

Prise de conscience

La double authentification sur les comptes Instagram n’est apparue qu’en 2016, alors que le réseau social venait d’atteindre les 400 millions d’utilisateurs. Depuis, le hack de cartes SIM est devenu une technique courante dans le milieu de la cyber-criminalité. Que se soient les fabricants de smartphones ou les fournisseurs de services en ligne, chacun a pris la mesure de la menace et s’y est préparé. Une bonne chose en somme.

