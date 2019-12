Instagram : voilà comment faire réapparaître le compteur de likes sur Google Chrome

Le retour des likes sur Instagram ?

Il y a quelques jours, on évoquait sur Presse-Citron le fait que masquer les compteurs de likes sur Instagram pouvaient avoir des conséquences inattendues. En effet, la célèbre plateforme (propriété de Facebook) a depuis quelques mois déjà annoncé sa volonté de masquer les « likes », de manière à mettre tous les utilisateurs sur un même pied d’égalité.

Selon Instagram : « Nous voulons que vos amis se concentrent sur les photos et les vidéos que vous partagez, pas sur le nombre de likes qu’elles récoltent. Vous pouvez toujours voir vos propres likes en tapant sur la liste des personnes qui ont liké un de vos posts, mais vos amis ne pourront pas voir combien de likes votre publication a reçu. » Mais comment faire réapparaître les précieux likes…?

The Return of the Likes !

Pour cela, il suffit d’utiliser le navigateur Chrome de Google, et d’installer l’extension baptisée : The Return of the Likes (ça ne s’invente pas). Une fois l’extension téléchargée (et activée), Google Chrome permet donc de retrouver un Instagram « comme avant« , avec l’affichage des likes, mais aussi du nombre de commentaires, de vues…

A noter que, pour l’heure, les Etats-Unis et le Canada font partie des pays au sein desquels Instagram a masqué le nombre de likes. Récemment, Instagram menait une phase de test du côté de l’Australie, du Brésil, de l’Irlande, de l’Italie, du Japon et de la Nouvelle-Zélande. De son côté, l’extension The Return of the Likes puise ses informations chez SocialInsider, un puissant outil d’analyse. Le développeur de l’application promet à ce sujet qu’aucune donnée n’est stockée sur les serveurs de SocialInsider.

Reste à savoir maintenant si, et combien de temps, Instagram va tolérer la disponibilité d’une telle application. Nul doute que les équipes de Facebook vont rapidement se pencher sur cette petite extension, qui détourne (en quelque sorte) l’utilisation classique de la célèbre plateforme de photos et vidéos…