Masquer le compteur de likes sur Instagram pourrait avoir des conséquences inattendues

Depuis plusieurs mois maintenant, Instagram est en train de tester la fin du compteur de likes. Quasiment tous les pays sont concernés aujourd’hui, même si la mesure n’impacte pas encore tous les utilisateurs. Le projet tient particulièrement à cœur de l’entreprise bien décidée à aller jusqu’au bout. Cette mesure est jusqu’à présent présentée comme une volonté d’améliorer le bien-être des utilisateurs en supprimant la tyrannie du like.

Ainsi en juilet dernier, la société précisait ses motivations : « Nous voulons que vos amis se concentrent sur les photos et les vidéos que vous partagez, pas sur le nombre de likes qu’elles récoltent. Vous pouvez toujours voir vos propres likes en tapant sur la liste des personnes qui ont liké un de vos posts, mais vos amis ne pourront pas voir combien de likes votre publication a reçu. »

Les utilisateurs sont divisés sur la mesure

Selon CNBC qui a pu interroger d’anciens employés d’Instagram, il y aurait une autre raison qui expliquerait cette décision et elle serait un peu moins altruiste qu’il n’y paraît. Au sein de l’entreprise, on émet en effet l’hypothèse que cacher les likes pourrait inciter les membres à poster d’avantage. Ces derniers seraient ainsi déshinibés par l’absence de pression liée aux likes. Cela serait bénéfique pour Instagram car plus de contenus signifie aussi plus de publicité.

Instagram se refuse à commenter ces informations et renvoie aux déclarations tenues par ses dirigeants un peu plus tôt. Il reste aussi à voir comment réagiront les utilisateurs. Pour l’heure cette nouvelle mesure les divise profondément. Certains dénoncent les effets néfastes de la course aux likes et le fait que les contenus perdent en singularité. Les influenceurs sont revanche remontés contre la mesure. Ils pointent en effet les risques d’une baisse de l’engagement des internautes.

Il faudra encore attendre la fin de la phase de test pour savoir si ce projet sera généralisé à l’ensemble des usagers du réseau social. Instagram va probablement scruter à la loupe les réactions et le comportement de ses membres avant de prendre une décision définitive.