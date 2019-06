Le grand regret de Bill Gates

Bill Gates fait sans aucun doute partie des hommes qui ont marqué l’histoire du numérique. Véritable précurseur, il est désormais très (très) riche et joue au philanthrope. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu’il n’a pas de regrets. Il s’était déjà longuement exprimé par le passé sur la funeste combinaison « ctrl + alt + suppr », qui est un véritable cauchemar selon lui. Dans une interview à Village Global, il a toutefois admis que sa plus grande erreur était toute autre, et liée au système des OS mobile. On vous explique.

Bill Gates et Microsoft battus par Android

Le co-fondateur de Microsoft a en effet reconnu que le fait d’avoir été battu par Android constituait sa « plus grande erreur ».

Dans le monde des logiciels, en particulier pour les plateformes, ce sont des marchés où le gagnant remporte tout (winner-takes-all). La plus grande erreur de ma vie est donc la mauvaise gestion dans laquelle je me suis engagé qui a empêché Microsoft de devenir ce qu’Android est. En d’autres termes, Android est la plate-forme téléphonique standard non-Apple. C’était une chose naturelle pour Microsoft de gagner. C’est vraiment le gagnant qui prend tout. Si vous avez deux fois moins d’applications ou 90% d’applications, vous êtes sur le point de finir. Il y a de la place pour exactement un système d’exploitation autre qu’Apple et quelle est sa valeur ? 400 milliards de dollars qui seraient transférés de l’entreprise G à l’entreprise M.

Pour rappel, Google a acheté Android en 2005 pour 50 millions de dollars. A l’époque, Eric Schmidt lui-même avait avoué qu’il s’agissait de battre Windows Mobile sur lequel se lançait Microsoft.

Cette confession de la part de Bill Gates est toutefois surprenante puisque les spécialistes attribuent plutôt cette erreur à Steve Ballmer, qui s’était moqué de l’iPhone, parce qu’il n’avait pas de clavier. Dans tous les cas, Microsoft a perdu beaucoup de temps ensuite à définir une stratégie efficace, jusqu’à se concentrer sur le Windows Phone. Sans pour autant connaître le succès…