Intel dévoile ses nouveaux processeurs pour ordinateurs de bureau

L’année prochaine, Apple initiera la fin de sa production de MacBook tournant avec un processeur Intel. Après quinze ans de fidélité aux puces de la référence américaine, la marque à la pomme déploiera ses premiers ordinateurs portables équipés d’un processeur ARM, sur la base de la puce A14 des iPhone. Chez Intel, forcément, ce départ aura des conséquences négatives pour son chiffre d’affaires. Mais cette semaine, la firme de Santa Clara vient d’officialiser une nouvelle gamme de produits.

Maintenant que sa gamme de puces Intel Core de 10e génération pour ordinateurs portables est sortie, Intel s’est penché sur les 32 nouvelles versions pour ordinateurs de bureau de ses processeurs. Selon les propos de la marque, sa puce la plus puissance est désormais « le processeur de jeu le plus rapide du monde ». Le nouveau Core i9-10900K possède 10 unités de traitement, un TDP de 125 W, possède une cadence accélérée jusqu’à 5,3 GHz, et vient remplacer l’actuel i9-9900K.

Architecture équivalente

Comparé à la gamme pour ordinateurs portables qui s’appuie sur une architecture de puce gravée en 10 nm, les nouvelles versions du processeur Intel Core pour les ordinateurs de bureau s’appuient toujours sur l’architecture « Skylake » gravée en 14 nm et sortie en 2015. Certains se posent des questions sur le positionnement d’Intel, alors que certains concurrents proposent des processeurs avec 16 cœurs et des puces gravées en 7 nm.

Comme d’habitude dans la gamme, Intel propose ses Intel Core en i9, i7, i5 et i3. Chacun d’eux est décliné en différentes versions suivant la consommation d’énergie souhaitée : la série « K » possède un TDP de 125 W, quand la série « F » avec un TDP de 65 W, et enfin une série « T » avec un TDP de 35 W.

Aux États-Unis, les prix ont été dévoilés pour les modèles déverrouillés (de la série « K », overclocking) : 488 $ pour le modèle le plus puissant (i9-10900K), 374 $ pour la version juste en dessous (i7-10700K) et enfin 262 $ pour le i5-10500K, le moins cher de la gamme.