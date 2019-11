Internet a un nouveau problème qui pourrait conduire à un marché noir

Internet se retrouve dans une phase complexe, qui n’est – pour une fois – pas liée à des problèmes de cybermenaces. Avec l’explosion du nombre d’appareils connectés, le stock d’adresses IPv4 est arrivé sur sa réserve, et une liste d’attente pour seulement 256 adresses restantes disponible met l’Europe dans une situation délicate.

La nouvelle devait arriver tôt ou tard, et c’est finalement le 25 novembre après-midi, à 15h35, que le registre RIPE NCC (l’organisation responsable de l’attribution de nouvelles adresses IP en Europe, au Moyen-Orient et dans certaines régions d’Asie centrale) a déclaré qu’il était à court d’adresse IPv4.

Pour rappel, le protocole IPv4 remplace le dispositif IPv6, vieux de plus de 20 ans. Il figurait à ce jour comme la référence pour les adresses de connexion sur le réseau, mais devra aujourd’hui tirer sa révérence, et trouver une alternative. Le sujet est sensible, mais peu concret lorsque l’on ne s’y connaît pas en informatique. Si c’est votre cas, retenez qu’il s’agit d’un type d’identification permettant aux appareils connectés (smartphones, ordinateurs, télévision, etc) de pouvoir être relié au réseau.

Une situation délicate, en l’absence d’IPv4

Quelles sont les conséquences à cet épuisement des adresses IPv4 ? Alors que 4,2 milliards de périphériques évoluent à l’heure actuelle sous cette identification, les opérateurs réseau ont aujourd’hui deux alternatives.

La première est de renouer avec le protocole IPv6. Délaissé par son âge, il pourrait aujourd’hui revenir comme une norme, mais son développement est en retard. « Nous appelons toutes les parties prenantes à jouer leur rôle en soutenant le déploiement d’IPv6 », déclarait Nikolas Pediaditis, responsable des services de registre au sein du RIPE NCC, dans un communiqué.

« Avec l’épuisement des adresses IPv4, nous risquons d’avancer dans un avenir où la croissance de notre Internet sera inutilement limitée — pas par manque d’ingénieurs réseau qualifiés, d’équipements techniques ou d’investissements —, mais par une pénurie d’identifiants réseau uniques », alarmait l’homme, qui a annoncé la nouvelle hier.

La situation devra très vite trouver une solution : les opérateurs (les premiers touchés par la nouvelle), pourraient être amenés à « acheter ou louer » les adresses en connexion IPv4 actuelles, ce qui mènerait à la création d’un marché noir où les prix pourraient augmenter de façon considérable.