Microsoft a un plan pour connecter 40 millions de personnes à Internet d’ici 2022

Aujourd’hui, environ la moitié de la planète est connectée à Internet. Selon que l’on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, le constat n’est pas le même. En effet, si les chiffres sont en constante augmentation et que la situation va dans le bon sens, des milliards d’humains restent encore privés de cette technologie devenue essentielle.

Microsoft veut s’appuyer sur les acteurs locaux

Fort de ce constat, Microsoft semble bien décidé à agir. En 2017, l’entreprise avait initié l’Airband Initiative. L’idée était de permettre l’accès à Internet partout aux États-Unis, y compris dans les régions les plus isolées. En tout, neuf millions de citoyens devraient en bénéficier. Le géant de la Tech va utiliser les mêmes méthodes pour connecter 40 millions de personnes à Internet d’ici à juillet 2022. Les efforts seront concentrés sur l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie. Les zones rurales et isolées, où la connexion est soit inexistante soit de mauvaise qualité, seront notamment ciblées.

Pour y parvenir, Microsoft a prévu de nouer des partenariats avec des acteurs locaux actuellement impliqués dans ce type d’actions. Il faudra également utiliser des technologies adaptés. C’est notamment le cas du « TV White Space », ce spectre radio qui sert à la diffusion des signaux de télévision. Les fréquences non utilisées pourraient servir de base pour fournir un accès à Internet digne de ce nom.

Il faudra en tout cas se montrer imaginatif car chaque région a ses spécificités et ses problèmes. « Notre expérience nous a montré qu’une approche multipartite est nécessaire pour combler le fossé en matière de connectivité », précise Shelley McKinley, responsable de la technologie et de la responsabilité d’entreprise. Microsoft n’est pas la seule compagnie à œuvrer pour apporter un accès internet à tous. Google le fait également dans le cadre de son projet Loon. Facebook travaille de son côté pour connecter plus de personnes à Internet.