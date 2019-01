IO, le film post-apocalyptique ultra-pessimiste de Netflix

Attention, les lignes suivantes pourraient bien contenir quelques spoilers (sans rentrer trop dans les détails pour autant. La lecture de cet article se fait donc à vos risques et périls. En cas de doute, peut-être faut-il mieux en rester à la bande-annonce.

IO, l’humanité à l’heure du choix

C’est le petit dernier parmi les films de science-fiction proposé par Netflix. Et autant le dire tout de suite, il ne vous donnera pas envie d’être dans le futur. Le monde dépeint dans IO, c’est celui d’une Terre dont l’air est devenu irrespirable. Une catastrophe est passée par là, même si on comprend bien que cela pourrait tout simplement être nous les coupables.

Sur place, Sam, une scientifique (jouée par Margaret Qualley, The Leftovers) est l’une des dernières survivantes et semble décidé à trouver une solution pour que les humains puissent rester. Mais le dernier vaisseau pour IO, l’une des 4 lunes de Jupiter est sur le point de partir. L’héroïne devra choisir entre accompagner Micah (Anthony Mackie / Falcon dans le MCU) ou rester sur place et continuer son combat.

Si on regarde depuis longtemps des films post-apocalyptiques, tristement, l’actualité les rend chaque jour plu crédibles. Comme le note SciencePost, certains pays seront inhabitables d’ici un demi-siècle en raison des fortes chaleurs ou de l’humidité. L’accumulation de catastrophes climatiques pourrait laisser penser que la fuite pourrait être un jour notre seule option (à moins qu’un scientifique…).

Netflix mise le post-apocalyptique

Plus largement, ce film s’inscrit dans la tendance de ces dernières semaines chez Netflix, avec des films post-apocalyptiques plutôt réussis ou bien qui ont réussi leur buzz. Dans cette catégorie, on peut bien entendu citer Bird Box, qui continue de faire parler de lui.

Mais on peut aussi citer dans cette liste Annihilation, passé un peu plus inaperçu malgré la présence de Natalie Portman au casting. Ce film fait toutefois plus la part belle à une « invasion » tout comme Extinction avec Michael Peña.

How It Ends avec Theo James et Forest Whitaker s’inscrit davantage dans une dynamique à la Mad Max quand Cargo nous rejoue la carte du virus mortel avec Martin Freeman à contre-emploi.

En 2019, le futur sera sur Netflix ou ne sera pas !