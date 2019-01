Le choix de mauvais goût de Netflix pour Bird Box

Bird Box, des images d’un vrai accident

C’est une affaire qui vient d’apparaître dans la presse canadienne et qui tombe plutôt mal pour Netflix. On apprend ainsi que dans le film avec Sandra Bullock, l’entreprise a mis à profit des vraies images d’une catastrophe. Concrètement, il s’agit des images de l’accident ferroviaire du Lac-Megantic qui est un des pires accidents du genre de l’histoire du Canada. Un train transportant des liquides inflammables a déraillé et provoqué explosion et incendies en 2013. Bilan ? 47 morts.

Le pire est sans doute qu’il ne s’agirait pas d’une première pour Netflix. Des images de la même catastrophe ont été utilisées par le géant de la VOD pour la série de science-fiction les Voyageurs du Temps. Pour le détail, c’est Pond5 qui a fourni les images, une entreprise qui fournit des séquences libres de droit. Face à la polémique, Netflix avait promis de retirer les images.

Leur apparition dans Bird Box aurait été plutôt mal prise par la maire de la ville de catastrophe.

Nous vous assurons que Netflix va supprimer ces images. Nos citoyens sont de notre côté. Utiliser ces images dans une fiction ou dans du divertissement, c’est vraiment un manque de respect.

Une polémique de plus pour Bird Box

Ce film de Netflix serait un succès du côté des audiences, même si elles constituent toujours un véritable défi quand il s’agit de les estimer ou de les comparer.

En revanche, il provoque aussi des problèmes pour Netflix comme avec le Bird Box Challenge, des gens imitant Sandra Bullock, en se déplaçant les yeux bandés. Une drôle d’expérience qui a provoqué un accident de voiture.

Dans le film DeathNote, là encore sur Netflix, des images de la catastrophe de Buizingen étaient apparues. Il s’agit d’un déraillement de train survenu en Belgique le 15 février 2010.

Source