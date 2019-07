iOS 13 : bientôt, Siri vous donnera accès à plus de 100 000 stations de radio

Récemment, Apple a dévoilé quelques-unes des nouveautés qu’il prépare pour iOS 13 durant la conférence WWDC. Parmi ces nouveautés, il y aura la possibilité d’accéder facilement à des stations de radio en direct, simplement en invoquant des commandes vocales pour Siri.

Ces stations de radio seront accessibles via des flux sur intranet et proviendront des services spécialisés TuneIn, iHeartRadio et Rado.com.

Apple est en train de déployer cette nouvelle fonctionnalité sur la beta publique d’iOS 13

Et si vous êtes impatient d’utiliser cette nouvelle fonctionnalité de Siri, voici une bonne nouvelle : Apple serait déjà en train de déployer celle-ci sur la beta d’iOS 13. Du moins, c’est ce qu’affirment plusieurs médias, dont le site 9to5Mac.

La fonctionnalité est disponible sur iPhone avec iOS 13 ainsi que sur les enceintes connectées HomePod. Et celle-ci devrait vous inciter à utiliser plus souvent Siri.

#News #iPhone iOS 13 Siri Live Radio Feature Already Working for Some HomePod and iPhone Users in Germany https://t.co/GtnpHNRV4q pic.twitter.com/2AEPfNPOoM — AIVAnet (@aivanet) July 1, 2019

Pour rappel, iOS 13 est actuellement testé en beta public. Cela signifie que même si vous n’êtes pas un développeur, vous pouvez installer cette version test de la prochaine mouture du système d’exploitation sur votre appareil.

Cela vous permet d’accéder à certaines fonctionnalités, comme le mode sombre, et la possibilité de lancer des stations radio via Siri, avant tout le monde.

Néanmoins, étant donné qu’iOS 13 n’est pas encore un système d’exploitation stable, il est conseillé de ne pas installer cette beta sur votre principal appareil.

Pour rappel, la version stable d’iOS 13 ne sera disponible que cet automne.