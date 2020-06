iOS 14 : enfin, une fonctionnalité pour enregistrer les appels ?

Ce mois de juin, Apple présentera les nouveautés de son écosystème durant la conférence WWDC (celle-ci se fera intégralement en ligne à cause de la pandémie). Et parmi les nouveautés les plus attendues, il y a celles d’iOS. En effet, Apple devrait profiter de cet événement pour lancer la beta d’iOS 14.

En attendant, de nombreuses rumeurs circulent déjà sur la toile au sujet des nouvelles fonctionnalités que la firme de Cupertino pourrait intégrer à cette mouture de son système d’exploitation mobile. Et parmi les possibles nouveautés qui sont évoquées par les médias, il y a une fonctionnalité d’enregistrement des appels qu’Apple pourrait intégrer à iOS 14.

Une fonctionnalité pour enregistrer les appels ?

Comme le rapporte le site Cult of Mac, cette rumeur a été lancée par IT Home et proviendrait d’une version d’iOS 14 qui a fuité. La capture d’écran qui est en balade sur la toile suggère que cette fonctionnalité d’enregistrement des appels pourra être activée dans les paramètres du système d’exploitation. Et une fois que cela est fait, tous les appels entrants et sortants seraient enregistrés par défaut. Comme les lois concernant les enregistrements des appels peuvent être différentes dans chaque pays, une note rappellerait à l’utilisateur que c’est sa responsabilité d’utiliser cette fonctionnalité sans entrer dans l’illégalité (dans certains pays, il faut prévenir le correspondant, dans d’autres, l’enregistrement est tout simplement interdit).

ICYMI: Sketchy reports claims recording iPhone calls will be built into iOS 14 https://t.co/A10na9enPL by @edfromfreelance pic.twitter.com/nQRl0AMgmK — Cult of Mac (@cultofmac) June 9, 2020

Mais bien entendu, pour le moment, cette information n’est pas officielle. De ce fait, celle-ci est encore à considérer avec une extrême prudence. En tout cas, il est à noter que des rumeurs suggèrent aussi que Google pourrait bientôt aussi lancer une fonctionnalité d’enregistrement des appels sur le système d’exploitation Android.

WWDC : iOS 14 et une bonne surprise

Durant la WWDC, qui débutera le 22 juin, on saura lesquelles des fonctionnalités évoquées par les rumeurs seront proposées par Apple sur iOS 14. Mais en plus de cette nouveauté sur ses logiciels, la firme de Cupertino pourrait aussi profiter de l’événement pour évoquer, enfin, le basculement des puces Intel vers des puces Apple basées sur les technologies d’Arm, pour les Mac. Des rumeurs évoquent le développement de trois puces, dont une qui serait basée sur l’A14 Bionic, le processeur qui devrait être utilisé par les futurs iPhone 12.