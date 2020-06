WWDC : Apple va-t-il enfin annoncer ses nouveaux processeurs pour les Mac ?

Cette année, à cause de la pandémie, Apple n’organisera pas la conférence WWDC sous sa forme traditionnelle. L’événement, durant lequel la firme de Cupertino présentera les nouveautés de son écosystème, se fera virtuellement, et pourra donc être suivi en ligne.

Normalement, Apple profitera de cette WWDC virtuelle pour dévoiler les nouveautés d’iOS ainsi que macOS. Mais il est également possible que durant cet événement, l’entreprise officialise ses nouveaux processeurs pour les ordinateurs.

Actuellement, les ordinateurs d’Apple utilisent des puces Intel. Néanmoins, depuis un moment, les rumeurs suggèrent que la firme de Cupertino développe ses propres puces, basées sur les technologies d’Arm, pour les Mac. Et d’après un article publié cette semaine par Bloomberg, Apple pourrait annoncer ce basculement durant la WWDC 2020 qui débutera le 22 juin. Néanmoins, il est encore possible que la firme change d’avis et décide de faire cette présentation à une date ultérieure.

Des améliorations possibles grâce aux nouvelles puces d’Apple

Les ingénieurs d’Apple seraient déjà en train de tester des Mac équipés de ces puces basées sur les technologies d’Arm à la place des puces d’Intel et les résultats seraient encourageants. En effet, ceux-ci auraient observé des améliorations au niveau des performances graphiques ainsi que sur les performances des applications qui utilisent l’intelligence artificielle. D’autre part, il est possible que ces nouveaux processeurs aient une meilleure efficacité énergétique, ce qui permettrait à Apple de proposer des ordinateurs plus fins.

Au moins trois puces seraient actuellement dans les tuyaux et l’une de ces puces serait basée sur le processeur A14 Bionic qui va propulser les futurs iPhone 12. La production devrait être assurée par la société taiwanaise TSMC, qui produit déjà les puces pour l’iPhone.

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. Et celles-ci sont donc à considérer avec une extrême prudence. En tout cas, il est à noter qu’actuellement, Microsoft propose déjà des ordinateurs qui n’utilisent pas des processeurs Intel, mais des processeurs Qualcomm qui se basent aussi sur les technologies d’Arm. Ces ordinateurs ont une autonomie plus longue, et bénéficient des mêmes avantages en termes de connectivité que les smartphones.

La transition des processeurs Intel vers des processeurs Apple pourrait se faire de manière progressive, étant donné que les développeurs devront adapter leurs logiciels au nouvelles caractéristiques matérielles. Mais l’objectif d’Apple serait bien que l’intégralité de ses futurs ordinateurs utilise ces nouvelles puces.