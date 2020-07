iPhone 12 : ça se précise pour le modèle 5,4 pouces

Bien qu’Apple ait adopté les smartphones XXL, certains de ses fans restent attachés aux petits écrans. Et c’est probablement pour cette raison que la firme de Cupertino a lancé l’iPhone SE 2020, qui est à la fois un modèle compact et abordable. Mais pour ceux qui souhaitent avoir un iPhone avec un petit écran, mais qui bénéficie de toutes les dernières innovations de la marque, il est possible qu’Apple lance également une version 5,4 pouces de l’iPhone 12 avant la fin de l’année.

Si pour le moment, Apple n’a pas encore évoqué ce petit modèle, de nombreuses rumeurs indiquent que celui-ci est bien en cours de développement. Et en fouillant dans la dernière beta d’iOS 14, le site 9to5Mac pense avoir découvert de nouveaux éléments qui montrent qu’Apple est bien en train de préparer le lancement d’un iPhone 12 avec un écran de 5,4 pouces.

Un iPhone compact, mais haut de gamme ?

D’après ce site, cette beta inclut une nouvelle version de la fonctionnalité Zoom (qui permet d’agrandir les icônes et les interfaces) qui serait déjà prête pour l’arrivée d’un nouveau modèle avec un écran de 5,4 pouces. « Sur la base de la fonction Zoom d’affichage, qui est maintenant disponible pour les modèles d’iPhone 5,8 pouces, 9to5Mac a constaté qu’iOS 14 est prêt à fonctionner sur un nouvel écran plus petit », écrivent nos confrères.

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une hypothèse. Et de ce fait, la prudence est encore de mise. En tout cas, si Apple lance l’iPhone 12 avec un écran de 5,4 pouces, cela devrait faire la joie des fans qui ne sont pas séduits par les iPhone avec de grands écrans. Et en ce qui concerne les prix, l’iPhone 12 avec un écran de 5,4 pouces pourrait aussi servir d’intermédiaire entre l’iPhone SE 2020 qui est un modèle milieu de gamme et l’iPhone 12 avec un écran plus grand. Vu le contexte économique actuel, cette diversification de l’offre pourrait permettre à Apple de doper ses ventes.

Sinon, pour rappel, les iPhone 12 devraient normalement être les premiers smartphones 5G de la firme de Cupertino. En 2019, Apple a en effet déboursé des milliards de dollars pour mettre fin à son conflit avec Qualcomm, pour pouvoir s’approvisionner en modems 5G auprès de ce fournisseur.