iPhone 12 : des batteries plus petites que celles des précédents modèles ?

Avec les iPhone qu’il a présentés en 2019, Apple a fait un gros effort en ce qui concerne l’autonomie, notamment grâce à une meilleure efficacité énergétique du processeur A13 Bionic. L’iPhone 11 Pro a une autonomie supplémentaire de 4 heures par rapport à l’iPhone Xs et l’iPhone 11 Pro Max a une autonomie de 5 heures supplémentaires par rapport à l’iPhone Xs Max.

Malheureusement, à en croire une nouvelle rumeur, en ce qui concerne l’iPhone 12, l’autonomie pourrait ne pas faire partie des priorités d’Apple. Cette semaine, nos confrères de MacRumours relaient une info du site MySmartPrice qui aurait récemment découvert des certifications qui pourraient être celles des batteries des prochains iPhone. Et d’après cet article, il se pourrait que les batteries des iPhone 12 aient une capacité inférieure à celles des iPhone 11. Plus précisément, cette nouvelle rumeur indique que l’iPhone 12 pourrait avoir une batterie de 2 227 mAh, que l’iPhone 12 Max pourrait avoir une batterie de 2 775 mAh, que l’iPhone 12 Pro aurait une batterie de 2 775 mAh et que l’iPhone 12 Pro Max aurait une batterie de 3 687 mAh.

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit pas d’informations officielles. De ce fait, celles-ci sont pour le moment à considérer avec une extrême prudence.

Une sortie repoussée à cause de la pandémie pour certains modèles ?

Sinon, on notera qu’actuellement, des rumeurs continuent aussi de circuler au sujet de la date de lancement des prochains iPhone. Traditionnellement, la firme de Cupertino commercialise ses nouveaux modèles au mois de septembre. Mais à cause de la pandémie, la sortie des modèles de 2020 pourrait se faire plus tard. Et cette semaine, cela est corroboré par un article publié par le site 9to5Mac. D’après celui-ci, des analystes de Wedbush auraient récemment publié une note indiquant qu’Apple devrait présenter ses nouveaux appareils au mois de septembre. Cependant, à cause des effets de la pandémie sur la chaîne d’approvisionnement, seuls certains modèles seraient disponibles dès le mois de septembre. D’autres pourraient arriver sur le marché plus tard.

Cela rappelle le lancement de l’iPhone X. Le premier smartphone à encoche d’Apple a été dévoilé en septembre, mais celui-ci n’est pas arrivé sur le marché en même temps que l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus.

Pour rappel, normalement, les iPhone 12 seront les premiers iPhone 5G de la firme de Cupertino. En effet, en 2019, celle-ci a mis fin à son conflit avec Qualcomm afin de pouvoir s’approvisionner en modems 5G auprès de ce fournisseur.