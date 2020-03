iPhone 12 : et si Apple se débarrassait complètement de l’encoche ?

Aujourd’hui, presque tous les fabricants de smartphones ont adopté le design d’écran sans bordures. Et si l’iPhone X n’était pas le premier smartphone borderless, il faut admettre que ce modèle d’Apple a grandement contribué à populariser cette tendance.

Mais aujourd’hui, des rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait bientôt basculer vers un autre style, en abandonnant l’encoche sur les prochains modèles haut de gamme, que les médias appellent iPhone 12.

Nos confrères de PhoneArena relaient un article publié par le site svetapple.sk, qui indique avoir pu accéder à du code pour iOS 14 qui aurait fuité. Le site y aurait découvert des pictogrammes pour cette version du système d’exploitation, qui montreraient à quoi le design de l’iPhone 12 pourrait ressembler.

Cette source suggère que pour les successeurs des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, Apple adopterait un design proche de celui de l’iPad Pro : les iPhone 12 auraient des bordures régulières et juste assez épaisses pour qu’on puisse y placer les capteurs qui se trouveraient normalement sur l’encoche.

Bien évidemment, étant donné qu’il ne s’agit que d’une rumeur, toutes ces informations sont à considérer avec une extrême prudence. De plus, d’autres sources suggèrent qu’en ce moment, Apple n’est pas encore fixé sur le design final qu’aura ses prochains iPhone haut de gamme, raison pour laquelle on a parfois des rumeurs qui se contredisent à propose de ces appareils.

En tout cas, des designers ont déjà commencé à imaginer à quoi un iPhone 12 sans encoche pourrait ressembler. Ci-dessous, par exemple, vous avez un concept publié par la chaîne ConceptsiPhone, qui montre à quoi un iPhone sans encoche, mais avec des bordures fines à la iPad Pro pourrait ressembler.

Sinon, pour rappel, des rumeurs concernant les capteurs sur le dos de l’iPhone 12 circulent aussi sur la toile. Et certaines sources suggèrent que le successeur de l’iPhone 11 Pro Max pourrait avoir à la fois un nouveau système de stabilisation d’images, ainsi qu’un capteur 3D qui permet de doper les applications en réalité augmentée, comme sur le nouvel iPad Pro. Récemment, le compte Twitter de Ben Geskin a publié un concept montrant à quoi le futur iPhone pourrait ressembler s’il avait trois caméras ainsi qu’un capteur 3D sur le dos.

That looks powerful 🔥 I would definitely rock that space gray iPhone with LiDAR scanner 👍🏻

*this is an original concept, not based on any actual or undisclosed Apple product pic.twitter.com/gJfRhZ9kxu

— Ben Geskin (@BenGeskin) March 24, 2020