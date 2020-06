Le remplaçant d’AirPower ressemblera-t-il à ça ?

En 2017, Apple a donné de faux espoirs à ses fans en présentant l’AirPower. Ce socle de recharge sans fil, dévoilé en même temps que l’iPhone X, devait permettre aux clients d’Apple de charger leurs iPhone, Apple Watch et les écouteurs AirPods. Mais malheureusement, en 2019, Apple a annoncé l’annulation du produit. « Après beaucoup d’efforts, nous avons conclu que l’AirPower n’atteignait pas nos standards élevés, et nous annulons le projet […] Nous continuons à penser que l’avenir sera sans fil, et nous nous engageons à pousser l’expérience sans fil toujours plus loin », avait déclaré la firme de Cupertino.

Néanmoins, actuellement, des rumeurs circulent au sujet d’un remplaçant de l’AirPower que la firme de Cupertino développerait toujours. Et cette semaine, le youtubeur Jon Prosser a même partagé deux photos qui seraient celles d’un prototype pour le nouveau socle de recharge sans fil d’Apple.

They got the Watch working… 👀 pic.twitter.com/LvBeNAAtt3

Remember how I said that the main problem was that current prototypes didn’t support Apple Watch?

Well, you guys wanted a better picture of “C68”… 😏

En avril, Jon Prosser avait déjà partagé quelques fuites au sujet de ce produit. À l’époque, il indiquait qu’Apple a trouvé une solution au problème de surchauffe qui aurait causé l’annulation de l’AirPower. Le nouveau socle aurait moins de bobines et utiliserait aussi une puce A11 pour gérer la chaleur. La publication de Prosser indiquait également qu’Apple pourrait officialiser le produit au dernier trimestre 2020 ou au premier trimestre 2021. Le prix pourrait être de 250 dollars.

Here’s my concept of “C68”

Apple’s most current internal prototype.

– Fewer coils, with less overlap

– A11 chip inside to manage heat

– Lightning cable on right side

(Though I’d expect that to change on the retail models)

If they pull it off — expected Q4 2020 / Q1 2021

~ $250 pic.twitter.com/sjViqjn0As

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 13, 2020