iPhone 12 Pro Max : ne l’achetez pas sans profiter de cette promo 🔥

Disponible en prĂ©commande depuis hier, le nouvel iPhone 12 Pro Max est un monstre de puissance. C’est tout simplement le meilleur iPhone jamais produit par la marque (et c’est elle-mĂŞme qui le dit). L’engouement a Ă©tĂ© très fort, les stocks sont partis Ă toute vitesse. Il reste quelque exemplaires… en promotion chez RED by SFR, qui vend le tĂ©lĂ©phone nu sur son site e-commerce. Une remise est aussi disponible sur l’iPhone 12 mini, lui aussi en prĂ©commande.

Pour en savoir plus, c’est par ici :

PrĂ©commander l’iPhone 12 Pro Max

PrĂ©commander l’iPhone 12 mini

Les iPhone 12 Pro Max et le 12 mini sont Ă l’opposĂ© de la gamme des nouveaux appareils. Le premier est le plus grand et le plus cher de toute la gĂ©nĂ©ration 2020. Le second est le plus compact et le moins cher de la gĂ©nĂ©ration. Entre les deux, on retrouve les iPhone 12 et les iPhone 12 Pro qui sont dĂ©jĂ sortis il y a quelques semaines. L’opportunitĂ© du week-end, c’est qu’ils bĂ©nĂ©ficient tous d’une remise de 30 euros chez RED by SFR.

Pourquoi prendre les iPhone 12 Pro Max et 12 mini ?

Certes, RED by SFR est un opĂ©rateur tĂ©lĂ©com, mais il ne vous demande pas de souscrire Ă un forfait mobile. Vous pouvez donc profiter d’une rĂ©duction de 30 euros sur ces nouveaux smartphones, mĂŞme si vous ne prenez pas d’abonnement avec. C’est comme si vous l’achetiez sur Amazon, Cdiscount ou tout autre marchand en ligne. La seule diffĂ©rence, c’est que vous pouvez donc faire une Ă©conomie.

Apple aura attendu trois semaines entre les prĂ©commandes des iPhone 12 / 12 Pro et celles des iPhone 12 Pro Max et 12 mini. Ces deux derniers modèles sont très attendus, parce qu’ils poussent la qualitĂ© et le prix dans les extrĂŞmes. Si vous voulez le plus grand Ă©cran et la meilleure expĂ©rience, inutile de prĂ©ciser qu’il faudra donc foncer sur l’iPhone 12 Pro Max.

Ce dernier possède une finition premium en verre brossĂ© et en acier inoxydable. Il vient avec un processeur ultra puissant (A14 Bionic, comme tous les iPhone 12), la compatibilitĂ© avec le rĂ©seau 5G et la meilleure offre photo de tous (notamment avec un zoom optique amĂ©liorĂ© par rapport Ă l’iPhone 12 Pro). En parallèle, il vient aussi avec un Ă©cran OLED de 6,7″ (contre 6,1″ pour l’iPhone 12 Pro). Si vous apprĂ©ciez les grands Ă©crans, faire une prĂ©commande d’iPhone 12 Pro Max est judicieux.

Pour ceux qui veulent limiter au maximum leur budget, mais qui sont tentĂ©s par la gamme d’iPhone 2020, le nouvel iPhone 12 mini est le choix idĂ©al. Si l’iPhone 12 Pro Max commence Ă 1 229€ (grâce Ă la remise de RED by SFR), l’iPhone 12 mini dĂ©bute Ă 779€ (toujours grâce Ă RED by SFR). Pour justifier cette diffĂ©rence de prix, Apple a travaillĂ© sur plusieurs points.

Si vous passez une prĂ©commande d’iPhone 12 mini, vous allez vous retrouver avec un iPhone bien plus compact. Son Ă©cran OLED ne fait que 5,4″, tout en conservant la mĂŞme qualitĂ© que le plus premium des iPhone. Par ailleurs, la finition est en aluminium seulement. L’appareil photo est aussi moins complet (sur le dos) et il fait donc abstraction du scanner LiDAR. En revanche, la puissance est strictement la mĂŞme. L’iPhone 12 mini est donc aussi le smartphone le plus puissant du monde.

Pourquoi le prendre chez RED by SFR ?

L’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max correspondent Ă des profils vraiment très diffĂ©rents. Entre les deux, on retrouve les iPhone 12 et 12 Pro qui veulent jouer le parfait compromis. Ils sont dĂ©jĂ disponibles Ă l’achat immĂ©diat – et c’est toujours RED by SFR qui remporte la palme du prix. Comme tous les modèles, ils bĂ©nĂ©ficient de 30 euros de remise ce week-end. Attention, l’offre peut s’arrĂŞter Ă tout moment.

RED by SFR est loin d’ĂŞtre le seul marchand Ă proposer un iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max en prĂ©commande. Cela dit, c’est le seul Ă offrir une telle remise sur ces nouveaux appareils. Evidemment, en le prenant chez lui, vous n’avez pas besoin de vous engager sur un quelconque forfait : vous pouvez rester chez la concurrence si vous n’ĂŞtes pas clients RED by SFR.

Par ailleurs, en prĂ©commandant votre iPhone 2020 chez lui, vous aurez toutes les garanties classiques du constructeur pendant 2 ans. C’est donc le mĂŞme principe que si vous l’aviez achetĂ© dans un Apple Store (qui sont pour la majoritĂ© fermĂ©s en raison de la crise sanitaire). Aussi, RED by SFR vous donne la possibilitĂ© de rendre votre tĂ©lĂ©phone sous 14 jours s’il ne vous plait pas. Vous pourrez alors obtenir un remboursement intĂ©gral.

Pour rappel, la prĂ©commande des iPhone 12 Pro Max et 12 mini dure jusqu’Ă jeudi prochain. Les premières livraisons auront lieu le vendredi, soit une semaine après l’ouverture des prĂ©commandes. Apple procède toujours de la sorte, c’est une façon pour lui d’apprĂ©hender le volume de commandes pour les prochaines semaines.

Comme vous pouvez le voir sur le site de RED by SFR, il y a certains modèles (coloris et formats de stockage) qui ne sont dĂ©jĂ plus disponibles. Si vous voulez en profiter au maximum, il faudra donc se dĂ©pĂŞcher. Dans tous les cas, vous avez toujours cette pĂ©riode « satisfait ou remboursé » pour changer d’avis.

Pour prĂ©commander les derniers iPhone, c’est par ici :

PrĂ©commander l’iPhone 12 Pro Max

PrĂ©commander l’iPhone 12 mini