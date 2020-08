iPhone 12 : un nouveau processeur 40 % plus performant ?

Lorsqu’on parle des prochains iPhone, on évoque surtout la 5G. En effet, ces nouveaux modèles seront les premiers smartphones 5G de la firme de Cupertino qui, grâce à un accord à plusieurs milliards de dollars avec Qualcomm, peut s’approvisionner en modems auprès de ce fournisseur.

Mais en plus de la 5G, ces nouveaux iPhone vont également profiter d’un nouveau processeur, l’A14 Bionic. Et visiblement, les gains de performances pourraient être très élevés par rapport au processeur qui est utilisé par l’iPhone 11 (le processeur A13 Bionic). Bien entendu, Apple n’a pas encore évoqué les performances de son nouveau processeur.

Cependant, une source relayée par le site Phonearena.com indique que comparé à la puce A13, la nouvelle puce A14 aurait un gain de performance de 40 % au niveau du CPU. Et le processeur graphique serait 50 % plus performant. Et d’autres améliorations seraient proposées la puce A14X, qui devrait équiper les prochains iPad Pro.

we can expect more on A14X https://t.co/NssW4FeXn6 — Komiya (@komiya_kj) August 10, 2020

Actuellement, la puissance de son processeur A13 est l’un des principaux arguments d’Apple face à la concurrence des fabricants de smartphones Android. Et visiblement, la firme de Cupertino devrait conserver cet avantage avec la prochaine génération de smartphones.

A priori, les processeurs de l’iPhone devraient être fabriqués par la société TSMC. Et il est probable que ceux-ci utilisent la technologie 5nm de cette entreprise qui permettra de doper les performances ainsi que l’efficacité énergétique.

Vers un lancement en deux vagues ?

Apple a déjà confirmé que ses smartphones arriveront en retard cette année. Alors que l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro sont sortis fin septembre, les nouveaux modèles de 2020 auront un retard de quelques semaines.

Par ailleurs, une rumeur qui circule sur la toile suggère également que le lancement des prochains iPhone pourrait se faire en deux vagues. Apple lancerait d’abord deux modèles non-Pro de l’iPhone 12, avant de lancer les modèles Pro plus tard.

Cela n’est pas encore confirmé. Mais ce ne serait pas la première fois qu’Apple fait un lancement en deux vagues. En 2017, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus sont sortis fin septembre, tandis que l’iPhone X n’est sorti qu’au mois de novembre.