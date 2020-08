iPhone 12 : vers un lancement en deux vagues ?

Depuis des mois, les médias évoquaient un possible retard de la sortie des prochains iPhone. Et il y a quelques jours, cela a finalement été confirmé par la firme de Cupertino. Comme le rapporte le site Cnet, voici ce qu’a déclaré Luca Maestri, CFO d’Apple, lors d’une conférence avec les analystes : « Comme vous le savez, l’année dernière, nous avons commencé à vendre des iPhones à la fin du mois de septembre. Cette année, nous prévoyons que l’approvisionnement sera disponible quelques semaines plus tard. »

Si le responsable n’explique pas les raisons de ce retard, certaines sources évoquent des perturbations dues à la pandémie. On rappelle aussi que les prochains iPhone devraient être les premiers smartphones 5G d’Apple, qui a signé un accord avec Qualcomm pour pouvoir s’approvisionner en modem 5g auprès de ce fournisseur.

Un lancement en deux vagues ?

Actuellement, de nouvelles rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait lancer ses nouveaux iPhone en deux vagues. Dans un article publié vendredi, nos confrères de 9to5Mac relaient une note qui aurait été publiée par l’analyste Ming Chi Kuo, dont les prévisions sont régulièrement mentionnées par les médias. D’après l’article les modèles non-Pro de l’iPhone 12 sortiraient avant les modèles Pro.

Sinon, l’article publié par 9to5Mac évoque également un problème de conformité pour l’une des lentilles de l’iPhone 12. En effet, durant les tests pour tester la résistance du composant aux climats tropicaux, celui-ci aurait eu des fissures. Mais la bonne nouvelle, c’est que ce problème n’impliquerait pas un autre retard de l’iPhone 12.

En effet, Apple aurait deux fournisseurs pour la lentille. Les problèmes de qualité n’auraient été constatés que sur la lentille de l’un de ces fournisseurs.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à considérer avec prudence, même si les prédictions de Kuo sont souvent exactes.

Pour le moment, on ne sait pas quand Apple présentera ses nouveaux iPhone. Mais certaines sources indiquent que la keynote ne devrait pas être retardée. Cependant, les fans de la firme devront attendre plus longtemps avant de pouvoir acheter les nouveaux iPhone.

Sinon, on notera que ce ne serait pas la première fois qu’Apple fait un lancement en deux vagues. En 2017, la firme a lancé l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus selon son calendrier habituel, puis il a lancé l’iPhone X quelques semaines plus tard.