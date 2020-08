iPhone 12 : une version 4G et plus abordable prévue en 2021 ?

Normalement, au mois de septembre, Apple présentera ses nouveaux smartphones, les iPhone 12. Ces modèles sont particulièrement importants pour la firme de Cupertino puisqu’il s’agira de ses premiers appareils 5G.

Alors que ses concurrents ont lancé leurs premiers smartphones 5G en 2019, Apple a dû attendre 2020. La firme était en désaccord avec Qualcomm, l’un des principaux fournisseurs de modems 5G. Mais grâce à une entente entre les deux parties, Apple peut désormais s’approvisionner auprès de cette entreprise pour ses iPhone.

D’après les rumeurs, ces iPhone 5G devraient être présentés au mois de septembre. Cependant, Apple a déjà confirmé que le lancement de ces modèles sera retardé de quelques semaines.

Des versions 4G en 2021 ?

Aujourd’hui, une nouvelle rumeur circule sur la toile, indiquant qu’après le lancement des iPhone 12 avant la fin de l’année, Apple pourrait aussi lancer des versions 5G de ces smartphones au premier trimestre 2021.

Cette nouvelle information provient du site Business Insider, qui relaie une note qui aurait été rédigée par des analystes de Wedbush Securities. Cette entreprise aurait dans un premier temps estimé qu’Apple va lancer des modèles 4G et 5G au dernier trimestre 2020.

Mais désormais, celle-ci pense que tous les iPhone présentés au mois de septembre seront des modèles 5G. En revanche, Apple pourrait donc lancer des modèles 4G l’année prochaine.

L’intérêt de ces versions 4G de l’iPhone 12 ? Ceux-ci coûteront moins cher. Or, ces derniers temps, Apple semble donner plus d’importance au prix. Par exemple, en 2019, l’iPhone 11 coûtait moins cher que l’iPhone XR en 2018.

Apple baissait déjà les prix de ses iPhone avant le COVID. Et il est probable que la firme continue cet effort afin de tenter de compenser les effets de la récession. Outre le fait que les iPhone 12 ne devraient pas coûter plus cher que les modèles équivalents en 2019, la firme pourrait aussi proposer des modèles 4G plus abordables.

Et pour rappel, cette année, Apple a également lancé l’iPhone SE 2020, un smartphone milieu de gamme qui est compact et abordable, mais qui est équipé du même processeur ultra-performant que l’iPhone 11.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations sur des versions 4G de l’iPhone 12 ne sont pas encore officielles. Et de ce fait, celles-ci sont pour le moment à considérer avec une extrême prudence.