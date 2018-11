Apple pourrait équiper ses iPhone de la 5G en 2020

Si les relations entre Apple et Intel ne semblent pas être au beau fixe, cela n’empêcherait pas la compagnie à la pomme de songer au fabricant de puces en prévision de l’installation de ses premiers modems 5G sur ses smartphones. Selon un récent rapport de Fast Company, qui cite une source anonyme qui connaîtrait les projets d’Apple, l’entreprise prévoit que la technologie en question débarque sur ses smartphones d’ici deux ans, en 2020.

Apple veut attendre, contrairement à ses concurrents

Pour que les utilisateurs puissent profiter de la 5G sur leurs iPhone, il semblerait qu’Apple se tourne vers la puce modem Intel 8161, si bien que le fabricant de puces travaillerait déjà sur son précurseur, baptisé 8060.

Cependant, la source de Fast Company révèle que la compagnie à la pomme ne serait pas satisfaite du travail effectué par Intel ces derniers mois, puisque ce dernier aurait du mal avec la puce 8060. En effet, la chaleur se dissiperait mal et chaufferait l’extérieur du téléphone. Malgré ce problème, l’entreprise ne songerait pas à se tourner vers Qualcomm ou MediaTek, deux compagnies qui pourraient également fabriquer des modems 5G pour Apple. Ce premier aurait les mêmes problèmes qu’Intel, là où le second se consacre plutôt à des équipements pour les smartphones plus accessibles en termes de prix.

Néanmoins, Apple sera peut-être en retard par rapport à ses concurrents s’il prévoit d’attendre 2020 pour équiper ses iPhone de la technologie 5G. En effet, la plupart des acteurs de la téléphonie, à l’exemple de LG, Xiaomi, OnePlus ou encore Huawei, songent à dévoiler celle-ci lors des présentations de l’an prochain, en 2019. Malgré tout, Fast Company rappelle que la norme 5G n’a été finalisée que cette année et que le nombre de stations sera encore limité l’an prochain.

