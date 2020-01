iPhone 5G : il faudrait patienter un peu plus longtemps pour utiliser les versions les plus rapides

2020 devrait susciter beaucoup d’enthousiasme chez les fans (et les investisseurs) d’Apple puisque cette année, la firme de Cupertino envisagerait de lancer deux successeurs de l’iPhone SE.

Et en plus de ces deux appareils (à priori) abordables, la firme devrait aussi présenter ses premiers iPhone 5G au mois de septembre.

Malheureusement, d’après un article publié cette semaine par CNBC, la commercialisation de ces iPhone 5G se ferait en deux vagues et les versions avec la 5G la plus rapide sortiraient après celles avec une 5G moins rapide.

C’est du moins ce qu’aurait indiqué la banque Susquehanna dans une note. « Le retard dans le lancement, selon nos vérifications, découle de la décision d’Apple de créer des modules Antenna-in-Package (AiP) in-source au lieu d’acheter auprès d’un tiers », lirait-on dans celle-ci.

Un problème d’approvisionnement ?

Résultat : d’après CNBC, il est possible que les iPhone équipés de modems 5G mmWave (la version la plus rapide) sortent deux mois après la présentation tandis que les iPhone avec une 5G plus lente seront disponibles plus tôt.

Bien entendu, comme il s’agit d’informations non officielles, les pincettes sont de rigueur. Cependant, ce ne serait pas la première fois qu’Appe fait un lancement en deux phases.

En septembre 2017, Apple a présenté l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X. Si l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus sont arrivés rapidement sur le marché, l’iPhone X n’était disponible que deux mois après la keynote de la firme de Cupertino.

Sinon, alors que d’autres sources indiquent que tous les iPhone qui seront présentés par Apple au mois de septembre auront des écrans OLED, l’article de CNBC suggère le contraire : certains modèles, à l’instar de l’iPhone 11, auraient des écrans LCD.