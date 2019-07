iPhone : Apple voudrait lancer un modèle spécial pour le marché chinois

Pour faire face au déclin de ses ventes en Chine, Apple envisagerait maintenant de lancer un iPhone spécialement conçu pour ce marché. C’est ce qu’indique un article du média chinois Global Times, qui est relayé par MacRumours.

L’article n’est pas riche en détail, mais révèle que la firme de Cupertino envisagerait de développer un iPhone sans Face ID, mais équipé d’un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran. Cette info proviendrait d’une source provenant de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Un modèle moins coûteux pour le marché chinois ?

Le but d’Apple serait de proposer un iPhone moins coûteux pour ses utilisateurs chinois. En effet, en utilisant un scanner d’empreintes sous l’écran à la place d’un Face ID, la firme éviterait un composant coûteux qui est nécessaire pour son système de reconnaissance faciale.

Pour rappel, Apple n’utilise plus les scanners d’empreintes digitales sur ses derniers iPhone, ayant remplacé ce capteur biométrique par la reconnaissance faciale de Face ID.

Bien entendu, pour le moment, ces informations sont à prendre avec les pincettes d’usage, étant donné qu’elles proviennent de sources non officielles. Néanmoins, étant donné les problèmes de l’iPhone en Chine, aggravés par la guerre commerciale entre Washington et Pékin, il est tout à fait possible qu’Apple fasse quelque chose d’inhabituel pour garder ses parts de marché.

En tout cas, les scanners d’empreintes digitales intégrés à l’écran sont actuellement sur le point de devenir la norme sur les smartphones haut de gamme. On trouve déjà ce type de capteur biométrique sur de nombreux modèles comme le Mi 9 de Xiaomi, le OnePlus 7 Pro ou encore le Galaxy S10 de Samsung. Bientôt, on pourra également avoir des modèles abordables avec ce type de capteur intégré à l’écran puisque celui-ci arrive également sur les écrans LCD.